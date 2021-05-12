Bayram öncesi tüm camiler dezenfekte edildi
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Bayram öncesi tüm camiler dezenfekte edildi

Bayram öncesi tüm camiler dezenfekte edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Osmaneli Ramazan Bayramı öncesi tüm camiler dezenfekte edildi.

Bilecik'in Osmaneli Ramazan Bayramı öncesi tüm camiler dezenfekte edildi.

Osmaneli Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tüm camilerimizin ve çevresinin dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Osmaneli Belediyesi temizlik ve ilaçlama faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Münür Şahin, "Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde çok daha hassas davranarak özellikle camiler, okullar, kamu binaları, lokanta ve işyerlerini periyodik olarak ilaçlamayı sürdürüyoruz. Osmaneli Belediyesi halkımızın sağlığı için her türlü önlemi eksiksiz almaya devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Bayram öncesi tüm camiler dezenfekte edildi
Bayram öncesi tüm camiler dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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