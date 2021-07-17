Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

9 günlük kurban bayramı tatilini fırsata çeviren vatandaşlar büyükşehirlerden ayrılmaya başladı.

9 günlük kurban bayramı tatilini fırsata çeviren vatandaşlar büyükşehirlerden ayrılmaya başladı..

Dün geceden itibaren birçok geçiş noktasında

yoğunluk vardı.. Burası ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve

'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale..

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,

yoğunluk için önlem alırken araç trafiğinin Ankara-Samsun D-200 kara

yolunda oluştuğu görüldü..

TEM Otoyolu Bolu geçişi ve Kocaeli kesiminde de uzun kuyruklar oluştu..

Gültepe ve Korutepe Tünelleri'nde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyşe trafik zaman zaman durma noktasına geldi..

İstanbul'da önceki gün mesai bitimiyle başlayan yoğunluk bugün de devam etti..

Sabah saatlerinde ise yoğunluk haritası yüzde 15 seviyelerini gösteriyordu.. İstanbul'un içinde akıcı bir trafik söz konusuyken, ana çıkışlar olan Çatalca-Avcılar bölgesi ve Pendik -Kurtköy civarı kalabalıktı..

Polis ve jandarma ekipleri gün boyu yaptıkları denetimlerde sürücüleri hız yapmamaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Özellikle uzun yola çıkanların mola vermesi hususuna dikkat çekiliyor.

Bu büyük göçün yarın da devam etmesi bekleniyor..

Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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