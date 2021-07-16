Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti
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Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlı siparişleri arttı, imalathaneler vardiyalı sisteme geçti.

Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlı siparişleri arttı, imalathaneler vardiyalı sisteme geçti.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlı üretimine hızla devam ediliyor, vatandaşlar tatlı siparişlerini verirken siparişlere yetişmek isteyen tatlı imalathaneleri eleman istihdam edip vardiya sistemiyle talepleri karşılamaya çalışıyor. Diyarbakır, Mardin ve İstanbul'da 23 şubesi ile tatlı imalatlarına devam eden Hacıbaba Pastaneleri Genel Müdürü Şahin Kıran, bayramın yoğunluğu arttığını söyledi. Kıran, "Malum bayram hazırlıklarımız tüm hızıyla sürmekte, bölgenin Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak için personelimiz 3 vardiyalı çalışmaktadır. Şuan da hazırız bütün ihtiyaçları karşılayabilecek durumdayız. Talep çok yoğun malum bizim kendi üretimimiz olan soğuk baklava, burma kadayıfına çok yoğun bir talep gelmekte bu konuda da karşılamada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun bize artı yansımaları oldu çünkü insanlar eve kapanmışlardı, dışarı çıkamıyorlardı şubelerimize oturmaları arttı, yoğun tatlı talepleri arttı bizim açımızdan olumlu gelişmeler oldu. Bütün ürünlerimiz spesiyaldir bizim için, her ürünümüz kendi içinde kalitesini ispatlamış ürünlerdir bu yönde tavsiye edebileceğim soğuk baklavamız öne çıkıyor burada son zamanlarda ürettiğimiz soğuk kadayıfımızı misafirlerimize tavsiye ederim. Bayramın tüm insanlığa mutluluk, huzur getirmesini isterim ve tatlılarımızla onların evine misafir olmak isteriz" dedi.

Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti
Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti
Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti
Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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