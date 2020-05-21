Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti
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Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı ve korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tatlı siparişleri arttı.

Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti
21.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:54

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı ve korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tatlı siparişleri arttı. Siparişlere yetişmek isteyen imalathaneler, vardiya sistemine geçti.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlı üretimine korona virüs de engel olmadı. 4 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar tatlı siparişlerini verirken siparişlere yetişmek isteyen tatlı imalathaneleri eleman istihdam edip vardiya sistemiyle talepleri karşılamaya çalışıyor.

Diyarbakır ve İstanbul'da 18 şubesi ile tatlı imalatlarına devam eden Hacıbaba Pastaneleri Genel Müdürü Ömer Elaldı, bayram yoğunluğu arttığını söyledi. Elaldı, "Bayram hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, gerek pandemi süreci öncesi ve sonrası temizliğe önem vererek bayram hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tatlıya geçen bayramlara göre çok talep artı, şuan için siparişlerde zorluk yaşıyoruz ama yetiştiriyoruz. Pandemi süresince zaman zaman müşterilerimiz kendileri şubelerimizden siparişlerini alıyor, çoğu zamanda motorize kurye ve araçlarımızla evlere servis yapıyoruz. Aynı şekilde Türkiye geneline de servisimiz mevcut fakat pandemi süresince otobüs seferleri olmadığından dolayı gönderemiyoruz, seferler açıldığı gibi devam edeceğiz" dedi.

"Tatlının kilosunun pahalı olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor"

Tatlının fiyatına göre kalitesinin değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Elaldı, "Tatlının kilogram fiyatı pahalı diye tatlı kaliteli olmaz. Bizim anlayışımız az satıp çok kazanmak değil, çok satıp az kazanmak ve lezzet yaymak. Tatlı kalitemiz Diyarbakır'da değil Türkiye genelinde en üst seviyelerde. Vatandaşlarımız da bunun bilincinde olduğu için çok yoğun talep var. Tatlı zengin sofraların mezesi değildir, tüm halkımızın tatması gereken bir lezzettir, anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Firmalar küçülmeye giderken biz büyüyoruz"

Hacıbaba Pastaneleri Genel Müdürü Ömer Elaldı Türkiye genelinde pandemi süresince firmaların küçülmeye gittiğini aktararak kendilerinin zıt bir şekilde tam tersi büyümeye gittiğini söyledi. Elaldı, "Ne yazık ki ülkemizde küçülmeye giden firmalar oldu, ama biz halkımızın doğru tercihi ile büyümeye gidiyoruz. Şuanda Diyarbakır ve İstanbul merkezli 18 şubemiz var. İnşallah bayramdan sonra 19. şubemizi açacağız. Sadece o şubede 20 ile 25 arası istihdam sağlanacak, şuan için hedefimiz bin istihdam sağlamak, 500'ü aşmış durumdayız, yılsonuna kadar 750 istihdamı göreceğiz. Halkın bizi tercih etmesi uygun fiyat ve çok kalite olduğu için pandemi süresince çok etkilenmeden büyümeye doğru gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Tatlı almak için şubeye gelen müşterilerden Esat Ekinci, Hacıbaba Pastanelerinde kaliteli ürün yapıldığını söyledi. Ekinci, "Çok kaliteli ürün imalat ediyorlar, Diyarbakır'da h bir numara, Hacıbaba Pastanesinden başka bir yerde baklava, kadayıf, ürünlerini almam. Ekonomik fiyat ve herkesin şartlarına uygun, tadı süper, diyecek bir şey bulamıyoruz. Biz diğerleri ile kıyasladık Hacıbaba Pastanelerin daha kaliteli" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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