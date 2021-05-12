Bayram öncesi 'tatlı' telaş
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Bayram öncesi 'tatlı' telaş

Bayram öncesi 'tatlı' telaş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların en fazla uğrak mekanlarından biri olan tatlıcılarda yoğun mesai yaşanıyor.

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların en fazla uğrak mekanlarından biri olan tatlıcılarda yoğun mesai yaşanıyor. Tam kapanma olmasına rağmen vatandaşlar tatlıcılara yoğun rağbet gösteriyor.

Samsun'da tatlıcılarda Ramazan Bayramı telaşı yaşanıyor. Korona virüs nedeniyle uygulanan tam kapanmada açık olan tatlıcılar, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların tatlı ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı olan baklava ise en çok satılan tatlıların başında geliyor. Cevizli, fıstıklı, burma, sarma, dilber çeşitlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bu senenin favorisi soğuk baklava

Bir tatlı firmasının iş yeri sorumlusu Hasan Şahinkaya, "Bayram öncesi yoğunluk var. Pandemiden önce daha yoğun oluyordu. Şimdi de yoğunluk var, buna da şükür. Misafirperver bir millet olduğumuz için boş geçmek istemiyorlar. 1-2 kilogram da olsa tatlı alarak evlerinin bir köşesinde ikram etmek için bekletiyorlar. En çok baklava tarzı tatlılar satılıyor. Cevizli, fıstıklı, burma, sarma, dilber çeşitleri rağbet görüyor. Bu senenin en yoğun ilgi gören çeşidi soğuk baklavadır. Cevizli baklava 60 TL, kaymaklı baklava 45 TL, fıstıklı baklava 90 TL'dir. Tam kapanma döneminde market izni olduğu için insanlar geliyor, tatlılarını temin ediyor. Paket servisiyle de gönderiyoruz. Motosikletli kuryelerimizle teslimatı yapıyoruz" dedi. - SAMSUN

Bayram öncesi 'tatlı' telaş
Bayram öncesi 'tatlı' telaş
Bayram öncesi 'tatlı' telaş
Bayram öncesi 'tatlı' telaş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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