Bayram öncesi tam kapanmaya rağmen mezarlıklar unutulmadı
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Bayram öncesi tam kapanmaya rağmen mezarlıklar unutulmadı

Bayram öncesi tam kapanmaya rağmen mezarlıklar unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde tam kapanmaya rağmen vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde tam kapanmaya rağmen vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Ramazan Bayramı'ndan önce vefat eden yakınlarını unutmayan vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Tam kapanma sürecinde de mezarlıklardaki yakınlarına dua etmek isteyen vatandaşlar, Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki mezarlıklara giderek yakınlarının kabirlerini temizledi. Kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, dua ettiler. - DÜZCE

Bayram öncesi tam kapanmaya rağmen mezarlıklar unutulmadı
Bayram öncesi tam kapanmaya rağmen mezarlıklar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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