Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk
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Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk

Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'na 2 gün kalması nedeniyle Kayseri'de de vatandaşlar şekerlemecilerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'na 2 gün kalması nedeniyle Kayseri'de de vatandaşlar şekerlemecilerde yoğunluk oluşturdu. Şekerlemeci Yavuz Çarşıbaşı ise vatandaşların bayram şekerine gösterdikleri ilgi ile alakalı olarak, "Şu anda yoğun ilgi görüyoruz, yoğun bir satışımız var" dedi.

Pandeminin gölgesinde kalan bayramlardan sonra vatandaşların bayram alışverişine yönelmesi şekerlemeci esnafının yüzünü güldürdü. Vatandaşların bayram şekeri alma telaşını özlediklerini söyleyen şekerlemeci Yavuz Çarşıbaşı, "Son 1,5 yılda iki Ramazan Bayramı ve bir de Kurban Bayramı geçirdik. Bu dönemde de pandeminin getirmiş olduğu kurallar ve bunun sıklığı var. Ancak vatandaşlarımız şu anda normalleşme eğiliminde. Yine geleneklerini bozmadan bayram şekerlerini alıyorlar. Şu anda yoğun ilgi görüyoruz. Yoğun bir satışımız var. Çünkü artık pandemi normalleşmeye geçti. Bu eğilimi de hissediyoruz. Vatandaşlarımız bayram şekerlerini alıyorlar, hediyeliklerini alıyorlar. Birbirlerini ziyaret ediyorlar. Birbirlerini ziyaret ederken de hediye götürme geleneklerini bozmadılar. Bu konuda Kayserililer lokumunu, çikolatasını, şekerini sevdiklerine götürüyorlar. Şimdi pandemiden çıktığımız için bütün çeşitlerimize ilgi alaka var. Lokumu, drajesi, çikolatası, şekeri gerçekten özlemişler. Bayram şekeri alma telaşını özlemişler. Vatandaşlarımız da pandemi kurallarına alışmışlar. Herkes dikkat ederek alışveriş yapıyor. Biz de elimizden geldiğince kurallara uymaya çalışıyoruz. Yani bütün çeşitlerimizden vatandaşlarımız alıyor" dedi.

"Yüzde 15'lik bir artışımız var"

Fiyatlarda geçen yıla oranla bu sene yüzde 15'lik bir artış olduğunu dile getiren Çarşıbaşı, "Fiyatlarımızda geçen yıla göre mutlaka artış var. Yüzde 15'lik bir artışımız var. Çünkü hammadde fiyatlarına gelen fiyat farkları hem de paketlemelere gelen fiyat farklarından dolayı yüzde 15'lik bir artış yaşandı. Fiyat farkı olarak en ucuz ürünümüz yaklaşık olarak 15 TL, en üst düzey ürünümüzde 150 TL civarında değişiyor. Yani ürün fiyatlarımız 15 TL ile 150 TL arasında şeker ve çikolata çeşitlerimiz var. Lokumlarda ise 10 TL'den başlayıp, yine 100 TL'ye kadar lokum çeşitlerimiz var. Çünkü lokumlarda yine fıstıklı, çikolatalı olarak değişiyor. Ekstra olarak da Kayseri'ye özgü mantı lokumumuz var. Öncelikle vatandaşlarımız bildiği güvendiği daha önceden alışveriş yaptığı şekercisine uğruyor. Ürünleri evde sıcak bir ortamda bulundurup, daha sonra buzdolabına koymamalarını öneriyoruz. Özellikle çikolatayı yaklaşık 20 derece bir ortamda saklarlarsa sıkıntı yaşamazlar. Bütün Müslüman aleminin bayramını kutlar, daha nice senelere sağlıkla, afiyetle ulaşmak dileğiyle inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk
Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk
Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk
Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk
Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk
Bayram öncesi şekerlemecilerde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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