Bayram öncesi şehit aileleri unutulmadı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Gençlik Kolları ve Fatsa-Ünye Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından bayram öncesi şehit aileleri ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Gençlik Kolları ve Fatsa-Ünye Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından bayram öncesi şehit aileleri ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük ve gönüllü Kızılay çalışanları Ramazan bayramı öncesi şehit ailelerine ev ziyareti gerçekleştirerek unutulmadıklarını bir kez daha gösterdi.

Ziyaret sonrası konuşan Ünye Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük, "Ünye Kızılay Gençlik Kolları olarak Fatsa-Ünye Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği'nin de desteğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Şehit ailelerini ziyaret edip onlara küçük ikramlarda bulunduk. Yüzlerindeki tebessüme vesile olduk. Şehitlerimizin ve şehit ailelerinin hakları ödenmez. Onların her zaman yanındayız" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı