Bayram öncesi sağlık uyarısı

17 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİBayram öncesi sağlık uyarısıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, usulüne uygun bertaraf edilmeyen hayvan atıklarının milyarlarca karasineğin üremesine yol açtığı hatırlatılarak, ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için...

17 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Bayram öncesi sağlık uyarısı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, usulüne uygun bertaraf edilmeyen hayvan atıklarının milyarlarca karasineğin üremesine yol açtığı hatırlatılarak, ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için vatandaşlar tedbirli davranmaları konusunda uyarıldı.

Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ilaçlama ekipleri bir taraftan yaz dönemi sivrisinekle mücadele çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan kurban bayramı öncesi ve sonrasında da karasinekle mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürecek. Özellikle gübrelik alanlarda ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 17 ilçede belirlenen 241 kurban kesim alanında bayram sonrası da ilaçlama çalışmalarına devam edecek.

Vatandaşlar uyarıldı

Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nden bir yazılı açıklama yapılarak, vatandaşların kurban kesimi sonrası atıkları doğru bertaraf etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Açıklamada; "Usulüne uygun şekilde bertaraf edilmeyen, çevreye atılan hayvan atıkları hem kurban süresince hem de bayram sonrasında milyarlarca karasineğin üremesine ve çevreye çeşitli hastalıkların yayılmasına en elverişli ortamı sağlamaktadır. Hem bayram süresince hem de bayram sonrasında yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına bir takım tedbirlerin alınması; yetiştiricilerin, hayvan satıcılarının ve hayvan alıcılarının kurban döneminde ve sonrasında bu tedbirlerin gereklerini yerine getirmeleri çok önemlidir. Kurban Bayramı sırasında ve sonrasında oluşan hayvan dışkısı ile kesim sonrası derelere, boş arazilere, ızgaralara, mazgallara atılan kurban atıklarının çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmesi, sakatat ve deri dahil tüm yan ürünlerin ülke ekonomisine katkısını sağlayacak şekilde değerlendirilmesi, değerlendirilemiyorsa gömülmesi gerekmektedir. " denildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre