Bayram öncesi polis ekiplerinden otogar denetimi Bayram öncesi polis ekiplerinden otogar denetimi Kurban Bayramı'na sayılı gün kala polis ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimlerde bulunarak vatandaşları korona virüse karşı uyardı.

Bayram öncesi polis ekiplerinden otogar denetimi

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı gün kala polis ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimlerde bulunarak vatandaşları korona virüse karşı uyardı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, dolandırıcılık konularında yolcuları uyararak broşür dağıttı.

Kurban Bayramı'na 3 gün kala İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Önleyici Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri bayram öncesi sıkıntı yaşanmaması için vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirdi. Vakaların artmaması için sosyal mesafe ve maske konularında dikkat etmelerini söyledi. Ekipler otogarda maske konusuna dikkat etmeyen vatandaşları uyardı. Toplum Destekli ve Önleyici Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları hususunda ikaz etti. Ekipler telefon vaadiyle Kurban Bayramı'nda kurban kesme vaadiyle kendilerini kandırmak isteyen dolandırıcılar ve hırsızlık şebekeleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Gül Pınaradır, "Kurban Bayramı boyunca vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde mağduriyet yaşamamaları için korona virüs, hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bu bilgilendirmeleri Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri ve Önleyici Şube Müdürlüğü ekipleriyle beraber yürütüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA