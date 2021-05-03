Bayram öncesi piyasaya 165 milyonluk can suyu
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Bayram öncesi piyasaya 165 milyonluk can suyu

Bayram öncesi piyasaya 165 milyonluk can suyu
Bültenler - Haberler | Güncel

Ekonomik destek paketleri açıklayarak kente nefes aldıran Başkan Büyükakın, Büyükşehir'e iş yapan esnafa toplam 165 milyon TL ödemeyi zamanından önce yapacaklarını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelilerin nefes alması için açıkladığı yeni destek paketinin ardından bir müjdeyi daha paylaştı. Başkan Büyükakın, Büyükşehir'e iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların 165 milyon TL'lik alacağının Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. "Kent halkımızı, esnafımızı asla yalnız bırakmayacağız" diyen Başkan Büyükakın, "Halkımıza bir söz verdik. Ve bu sözü tutmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

ZAMANINDAN ÖNCE ÖDENİYOR

Büyükşehir, piyasanın rahatlaması amacıyla zamanından önce ödeme yaparak kente can suyu veriyor. Piyasayı rahatlatmak amacıyla geçtiğimiz mart ayında alacaklı esnaf, tüccar ve firmalara 70 milyon TL'lik erken ödeme yapılmıştı. Büyükşehir, Aralık 2020 itibariyle Büyükşehir'e iş yapan esnafa 122 milyon lira ödeme yaparak yüklenici firmaların tüm alacaklarını kapatıp yeni yıla borçsuz girmişti.

Kaynak: Bültenler

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