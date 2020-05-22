Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler sıklaştırıldı
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Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler sıklaştırıldı

Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler sıklaştırıldı Marmaris ve Datça ilçelerinin kara yolu ile tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktasında bayram öncesi denetimler artırıldı.

22.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:48

Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler sıklaştırıldı

MUĞLA - Marmaris ve Datça ilçelerinin kara yolu ile tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktasında bayram öncesi denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsüne (kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan Bayramı için uygulama kararı aldığı 23-26 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlıyor.

Marmaris ve Datça İlçesi'ne geçişleri denetleyen kritik öneme sahip Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktası bugün öğle saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri, araçları durdurarak sürücü ile yolcuların ateşlerini ölçtü, sicil taraması yapılarak nereden geldikleri sorularak il dışından gelenlere evlerinde ya da ikamet edecekleri adreste 14 gün kalacaklarını beyan ettikleri taahhütname imzalatıldı.

Sabah saatlerinden itibaren artan araç geçişlerinde sıkı güvenlik önlemleri ile denetimler gerçekleştiriyor aralıklı olarak yağan yağmurda bile denetimleri sürdüren ekipler kontrolü

elden bırakmıyor. Şehirlerarası giriş çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı Aydın, Denizli ve Antalya'dan özel araçlarıyla yazlıklarına gelenler olduğu gözlemlendi. Sorunsuz geçen denetimlerde gün içinde 3670 araç geçiş yaptı. Marmaris ve Datça ilçesine geçiş yapan araçların çoğunluğu ticari amaçla gelenlerden oluştu. Muğla, Denizli, Aydın ve Antalya şehirlerinden özel araçlarıyla gelen olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan özel seyahat izni ile gelen bir aile ise yolların boş olduğunu trafik kurallarına uyarak 10 saatte sorunsuz geldiklerini belirttiler.

Kontrolleri yapılan sürücüler denetimlerden memnun olduklarını, vatandaşın güvenliği için yapıldığının bilincinde olduklarını söylediler.

Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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