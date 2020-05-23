Bayram öncesi marketlerde son alışverişler yapıldı
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Bayram öncesi marketlerde son alışverişler yapıldı

Bayram öncesi marketlerde son alışverişler yapıldı Marketlerde alışveriş yoğunluğu İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bayram arifesinden başlamak üzere Ramazan bayramı süresince Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere...

23.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:00

Bayram öncesi marketlerde son alışverişler yapıldı

Marketlerde alışveriş yoğunluğu

TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bayram arifesinden başlamak üzere Ramazan bayramı süresince Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık bulundurulan marketlerde son gün yoğunluğu yaşandı.

İlk kez tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bakkal, market, manav, kasap ve kuruyemişçilerin vatandaşların ihtiyaçlarını tedarik edebilmeleri adına 10: 00 ila 17: 00 saatleri arasında açık tutulmasına izin verilmesi nedeniyle vatandaşlar bayram öncesi son market alışverişlerini yaptı.

Genelge kapsamında belirli süre dahilinde açık tutulan marketlere gelen vatandaşlar bayram öncesinde alışverişlerini gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bir dizi önlemin de alındığı marketlerde müşterilerin maskesiz girişine izin verilmesi. Market görevlileri maskeleri olmayanlara girişte maske ve el dezenfektanı verirken Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de açık olan marketlerde denetimler yaparak vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Bayram öncesi marketlerde son alışverişler yapıldı

Kaynak: İHA

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