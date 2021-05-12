Bayram öncesi marketlerde alışveriş yoğunluğu

81 ile yeni genelge! Yarından itibaren yeme-içme yerlerinin çalışma saatleri değişiyor

Koronavirüse karşı milyonların umudu olan uçak Türkiye'ye iniş yaptı

-Bayram öncesi marketlerde alışveriş yoğunluğu Küçükçekmece'de, Ramazan Bayramı'na bir gün kala marketlerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

-Bayram öncesi marketlerde alışveriş yoğunluğu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, Ramazan Bayramı'na bir gün kala marketlerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Kısıtlamada bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Bayram öncesi evlerinin ihtiyaçlarını almaya gelen vatandaşlar marketlerdeki kasalarda yoğunluğa neden oldu.

Yoğunluk oluşturan ve sırada bekleyen vatandaşlar market çalışanları tarafından sosyal mesafeye uyması için sık sık uyarıldı.

Alışverişe çıkan Yusuf Güçlü, isimli vatandaş, "Bayram alışverişine çıktık. Biraz yoğunluk var. Biz erken geldik, birazdan daha da yoğun olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU