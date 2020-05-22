Bayram öncesi kuruyemiş satışlarında artış
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Bayram öncesi kuruyemiş satışlarında artış

İZMİR'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı öncesi, kuruyemiş satışlarında artış yaşandı.

Bayram öncesi kuruyemiş satışlarında artış
22.05.2020 08:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:46

İZMİR'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı öncesi, kuruyemiş satışlarında artış yaşandı.

Kuruyemiş hem bayram sofralarının hem televizyon atıştırmalıklarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, aileleri ve akrabalarıyla buluşamayan ve evde kalan birçok kişi, televizyon ve bilgisayar önünde vakit geçirecek. Bu nedenle yemek ve tatlılardan ziyade kuruyemiş gibi atıştırmalıkların satışı arttı. Kilosu 25 TL'den satılan ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve yer fıstığı gibi birçok kuruyemiş, bayram sofralarına ve televizyon sehpalarına konacak. 

Ay çekirdeği ve yer fıstığının orta gelir düzeyindeki tüm ailelere hitap ettiğini söyleyen İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve kuruyemiş üreticisi Abdülhamit Sevim, bu ürünlerin rahatlıkla yetiştirilerek ihraç bile edilebileceğini vurguladı. Bayram tatili nedeniyle kuruyemiş satışlarının artış gösterdiğini anlatan Sevim, fiyatların yüksek seyretse de vatandaşların kuruyemiş tüketiminden vazgeçmediğini belirterek, "Şu an kuruyemişe aşırı talep var. Genel olarak işlerimiz iyi gitse de fiyat artışlarından etkilendik. Stokçular fazla malları ellerinde tutarak bize sattılar. Fiyatlar bu yüzden yükseldi. Sezonda yani 10'uncu ayda 14 TL'ye aldığımız yer fıstığı şu an 30 TL. Ay çekirdek ve kabak çekirdek fiyatı da yüzde 30 arttı. Yani kilosu 20-22 TL civarındayken şu an 35 TL'den alıyoruz. Stokçular bizi iyice yordu. Bu süreci fırsat bildiler. Sezonda 10'uncu ayda aldıkları malları stokladılar. Şu an çok yüksek fiyatla satıyorlar" dedi.Özellikle 3 çeşit kuruyemişin çok satıldığını anlatan Sevim, "Ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve fıstık çok satılıyor. Kabak çekirdeğinin fiyatı 40 TL, yer fıstığının 35 TL, ay çekirdeğinin fiyatı ise 25 TL civarında seyrediyor" diye konuştu.EVDE KALANLAR KURUYEMİŞE YÖNELDİSokağa çıkma yasağı sürecinde kuruyemişi mutfaklarından eksik etmediklerini belirten Ahmet Zeytinli, "Bayramın vazgeçilmezlerinden biri tatlılar. Ama bu bayram sütlü tatlıları tercih ediyoruz. Çünkü havalar çok sıcak. Kuruyemiş henüz almadım ama aklımda. Kabak çekirdeği benim vazgeçilmezim. Çocuğum için çiğ badem, eşim için kaju ve Antep fıstığı alıyoruz, ama en sık kabak çekirdeği tüketiyoruz. Fiyatların yüksek olduğunu biliyorum. Bütçeyi biraz aşıyor ama olmadan da olmuyor. 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Az miktarda da olsa alacağız" ifadelerini kullandı.Mikail Arslan da, "Evde bulunduğumuz süre içinde en çok kuruyemiş tüketiyoruz. Marketten çikolata da alıyoruz. Ama kuruyemiş fiyatları epey yüksek. Marketten 100 ya da 200 gram alabiliyoruz. 4 kişilik bir aileyiz. Herkes tüketiyor ama az alıyoruz. Kabak çekirdeği, fındık, fıstık alıyoruz" şeklinde konuştu.'KİLO ALDIK'Bayram alışverişini mümkün olduğu kadar tamamladıklarını dile getiren Hüseyin Beyaztaş ise "Çerez, çikolatayı dışarıdan alırız ve baklavayı evde eşim yapar. Kuruyemişlerden en çok kabak çekirdeği ve kuru üzüm alırız. 3 kişilik bir aileyiz. Bayramda bir yere gidemediğimiz için üzgünüz. İnşallah daha güzel günler olur. Evde olduğumuz için kilo aldık" dedi.Seyfettin Demirelli, "Nohut, fıstık, ceviz alıyorum. Evde kaldığımız süre içinde tüketim arttı. Torunlar, çocuklar hepimiz yiyoruz. Bayramda ise evdeyiz. Fiyatlar normal bence" diye konuştu.Her bayramda kuruyemişçiye geldiğini belirten Muhammed Köse de şunları söyledi:

"Benim yaşım gereği çiğ fındık, çiğ badem, kabuklu ceviz ve üzüm alıyorum. Çocuklara da karışık çerez alıyorum. Benim tuzsuz kavrulmamış ürünleri tercih etmem gerekiyor. Kuruyemişi hiç eksik etmiyoruz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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