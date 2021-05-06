Bayram öncesi kredi talepleri arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram öncesi kredi talepleri arttı

Bayram öncesi kredi talepleri arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ramazan Bayramı yaklaşırken kredi taleplerinde artış yaşanıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken kredi taleplerinde artış yaşanıyor. Talepler artsa da onaylanan kredilerin oranı düşük seyrediyor. Kredi danışmanlık şirketi üst yöneticisi Alper Özata, "Kredi taleplerinin yüksek olmasına rağmen bu taleplerin yüzde 60'ı onaylanmıyor" dedi.

Bayram öncesi kredi taleplerinde artış görülüyor, krediye ulaşmak isteyen vatandaşların bankalar tarafından belirlenen birçok kritere uyması gerekiyor. Bankaların belirlediği kriterlere uymadan kredi başvurusu yapan kişiler yeterli kriterlere uymadan banka şubelerine gittiklerinde başvuruları onaylanmayabiliyor. Her onaylanmayan başvuru ise kredi çekmek isteyen kişinin kredi notunu düşürüyor. Çeşitli sebeplerden dolayı kredi alabilecek kriterlere uymayanların kredi taleplerinde olumsuzluk ortaya çıktığında ise kredi danışmanlık şirketleri devreye giriyor. Kredi çekmek isteyip de kriterlere uymayan kişiler kredi danışmanlık firmalarının izlediği yol doğrultusunda ilerleyerek krediye ulaşabiliyor.

Kredi başvurularındaki artışa ve sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Hiperaktif Kredi Danışmanlık Ceo'su Alper Özata, "Bayram öncesi kredi taleplerinde ciddi bir artış görülüyor. Krediye ulaşmak isteyen vatandaşların birçok kritere uyması gerekiyor. Kredi taleplerinde artış olmasına rağmen taleplerin yüzde 60'ı onaylanmıyor. Bu durum üretim ve tüketime doğrudan etki ediyor, onaylanmayan krediler ülke ekonomisine katkı sağlayamıyor. Bankalar kredi başvurusunu değerlendirirken birçok kriteri göz önüne alır. Tüm bankalar ortak olarak kredi skoru, geliriniz, ödeme performansı gibi kriterleri baz alır. Ön onayla olumlu bildirim yapılan krediler şubeye gidince olumsuz sonuçlanabiliyor. Kredi başvurularında olumlu sonuç almak için profesyonel danışmanlık hizmeti almak fayda sağlayacaktır" dedi.

"13,5 milyon kişi bankaların kara listesinde"

Bankaların kara listesindeki kişi sayısı ile ilgili de bilgi veren Özata, "Türkiye'de kredi almak için uygun kriterlere sahip olmayan 13,5 milyon kişi var. Bu kişiler kredi kullanmış ve ödeme koşullarına uyamayarak yasal takibe alınmış kişiler. Bu 13,5 milyon kişi bankaların 'kara liste' olarak adlandırdığı grupta yer alıyor. Kara listedeki kişi sayısının yüksek olmasına pandemi koşullarının da etki ettiğini düşünüyoruz. Kara listedeki kişiler kredi çekmek isterlerse 5 yıl boyunca bekleyip kredi alabilmek için kriterlere uygun hale gelmeleri bekleniyor. Biz ise bu 5 yıl süreyi uzun buluyoruz, kredi çekmek isteyenler için geliştirdiğimiz formüller ile kişilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemi öncesi kredi danışmanlık hizmeti alan müşteri sayısı ile ilgili rakam veren Özata, "Pandemi öncesi günlük ortalama 200-300 kredi danışmanlığı başvurusuyla ilgilenirken pandemiyle birlikte bu rakam yüzde 100 oranında arttı. Ortalama aylık 30 bin müşteriye hizmet sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz simülatörlü kredi sorgulama sistemimiz ile bugün ortalama günlük 2 bin 500 - 3 bin müşterimize hizmet sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kişilerin krediye ulaşabilmesi için yapay zeka teknolojisiyle geliştirdikleri sistem hakkında da bilgi veren Özata, "Finansal erişimin eskiden çok fazla önemi yoktu. Son dönemde bankalar dışında finans kurumlarının da derecelendirme yapmasına olanak sağlandı. Biz de bankaların kredi verme politikasına uygun simülatörlü kredi sorgulama sistemimiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kredi almak isteyen vatandaşların krediye kolay ulaşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bankaya gidip istedikleri kredi başvurusuna red cevabı alınca kişinin kredi notu da düşüyor. Kendi geliştirdiğimiz akıllı kredi başvuru sistemimiz ile vatandaşlar banka şubesine gitmeden başvurularından nasıl sonuç alacaklarını öğrenebiliyor. Geliştirdiğimiz yapay zeka programını tüm dünyada kullanıma açmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Bayram öncesi kredi talepleri arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayram öncesi kredi talepleri arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:35:41. #1.14#

title