Bayram öncesi işyerleri dezenfekte edildi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı öncesi terziler, tuhafiyeciler, konfeksiyoncular ve ayakkabıcılar dezenfekte çalışması yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı öncesi terziler, tuhafiyeciler, konfeksiyoncular ve ayakkabıcılar dezenfekte çalışması yapıldı.

Türkiye genelindeki Korona virüs önlemleri kapsamında, terziler, tuhafiyeciler, konfeksiyoncular ve ayakkabıcılar odası tarafından üye esnaflara dezenfekte çalışması başladı.

Terziler, tuhafiyeciler, konfeksiyoncular ve ayakkabıcılar odası başkanı Halil Sezer, tedbir amaçlı gerçekleştirdikleri dezenfekte işlemlerinin bayram öncesi tamamlandığını söyledi.

Başkan Halil Sezer, yapılan dezenfekte işlemi ile daha hijyen bir ortamla güvenle alışverişlerin yapılabileceğini ancak sosyal mesafe ve maske kullanımının da önemine dikkat çekerek şunları söyledi, " İlçemizde bulunan 200'ün üzerindeki tuhafiyeci, ayakkabıcı, konfeksiyoncu olan işyerlerimizi bayram öncesi belediyemiz işbirliği ile dezenfekte yaptık." dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA