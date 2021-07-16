Bayram öncesi işçilerin bayram ikramiyeleri ödendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram öncesi işçilerin bayram ikramiyeleri ödendi

Bayram öncesi işçilerin bayram ikramiyeleri ödendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi belediye de işçi statüsünde çalışan personelin bayram ikramiyelerinin zamanında ödendiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi belediye de işçi statüsünde çalışan personelin bayram ikramiyelerinin zamanında ödendiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarının zamanında ödendiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizin imkanları ölçüsünde personelimizi asla mağdur etmiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri nüfusunun yarısına hizmet veriyoruz. Şehrin çoğu üretim tesislerini yer aldığı, alışveriş merkezlerinin odağı durumundaki Melikgazi ilçemiz her geçen gün planlı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. İşçinin alın teri kurumadan haklarının ödenmesi temel görevlerimizdendir" dedi.

Palancıoğlu, "Bu durum iş barışının ve iş huzurunun yanında işçinin performansını da olumlu etkilemektedir. Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik planları içeren genelgeler gönderdi
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik planları içeren genelgeler gönderdi
Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacak, 120 bin 372 ekip, 226 bin 586 personel görev...
Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacak, 120 bin 372 ekip, 226 bin 586 personel görev...
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Tolga Akış Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram öncesi işçilerin bayram ikramiyeleri ödendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:35:23. #1.16#

title