Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü rutin çalışmalarına devam ederken, kurban bayram öncesi de 75 aileye giysi yardımında bulundu. Yıl bazında ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımında bulunan İnegöl Belediyesi, toplamda 275 aileye yıl içerisinde giyim yardımlarını sürdürüyor.

Vatandaşların kendi istekleri doğrultusunda, adlarına tanımlı yardım kartlarıyla alışverişlerini kendi istekleri doğrultusunda yaptıkları Umuteli, bayram zamanlarında tatlı bir telaş yaşıyor. Rutin iş akışının yanında aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin bayram süreçlerinde de giyim yardımları devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler öncelikle kuruma giderek başvuru aşamasında bulunmaları gerekiyor. Ardından ilgili kurumlardan onay getiriyor. Tahkikat aşamasında ikameti İnegöl sınırları içerisinde olan ihtiyaç sahibi ailelerin, Nüfus Müdürlüğü'nden görüntülenen adreslerine hane incelemesine gidiliyor. Geliri olmayan, hanede çalışma potansiyeli bulunmayan, hastalık gibi elzem durumları olan ve bunu belgelendiren ailelere, düzenli olarak her ay gıda yardımları yapılıyor. Gıda, giyim, yakacak, 65 yaş üstü aileler için evde bakım hizmetleri, muhtaç asker aile, ikiz bebek, eşya, medikal gereçler gibi alanlarda yardımlarını sürdüren Umuteli, tüm yardımların değerlendirme sürecini ihtiyaç durumu sırasına göre değerlendirmeye alıyor.

Hayırseverlerde aracılık ediyor

Yardımlar konusunda gıda, temizlik ürünleri, medikal gereçler gibi malzemeler İnegöl Belediyesi bünyesinde temin edilirken, ayni yardımlar konusunda hayırseverlerin desteği ön plana çıkıyor. Umuteli Derneği'ne yapacağınız her bağış, daha fazla insana ulaşmak, yetim bir çocuğun yüzünün gülmesi, ihtiyaç sahibi bir ailenin sıkıntısının giderilmesi manası taşıyor. Üstelik bağışta bulunduğunuzda nakdi bağışınızın hangi doğrultuda kullanılması gerektiğine de siz yön verebiliyorsunuz. Nakdi yardımlarınız Umuteli Derneği'ne yapılmakta olup, gıda, ayakkabı veya giyim ürünlerine dönüştürülmesi noktasında sizlere aracılık ediliyor.

Her yardım bir iyilik dokunuşu demek

Yardımların dağıtımı noktasında kararlı adımlar atılıyor. Belirli dönemlerde dosyalar sürekli güncel tutularak durum değişiklikleri ve adres değişiklikleri gibi konular aktif tutuluyor. Yaşlı, bakıma muhtaç kişilerin ev temizliğine yardımcı olunurken, gıda yardımlarını almaya gelemeyen ihtiyaç sahiplerininse kendi istekleri doğrultusunda gıda paketleri hazırlanarak evlerine teslim ediliyor. Geçici (işsizlik, iş kazası, maaş kesintisi, hastalık, maaş müracaatı içerisinde bağlanıncaya kadar geçen süre vb. ) durumlar dolayısıyla sıkıntıda olan ailelere ise geçici destek olarak birkaç ay süreli yardımlar yapılıyor.

275 aileye giyim yardımı

Belediye Başkanı Alper Taban, bayram öncesinde Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar konusunda açıklamada bulundu. Her ay 341 ailenin düzenli olarak gıda yardımı aldığı, yılın ilk yarısında ise 275 aileye giyim yardımı yapıldığını ifade eden Alper Taban; "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Sistemli bir çalışma şekli var. Gerekli incelemeler, hane ziyaretleri gerçekleşiyor. Yardımların sıralamasında çalışma potansiyeli bulunmayan, hiç geliri olmayan ailelerden, düşkünlük durumuna göre bir sıralama yapılıyor. Gönül ister ki sadece ilçemizde değil tüm dünyada düşkün, zorda ve sıkıntıda olan kimse kalmasın. Bizler şehrimizden, şehrimizin insanlarından, komşularımızdan, yani kardeşlerimizden sorumluyuz. Bu anlamda elimizden geldiğince fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Müslüman kardeşinin sıkıntısı gidermek erdemli bir nasiptir" dedi.

Aslına uygun bir bayram olsun

Başkan Taban, yardımların yıl içerisinde süreklilik arz ettiğini, belediyenin vatandaşın her zaman yanında yer aldığını, bayram sebebiyle 75 ailenin giydirildiğini, ayni yardımların dağıtımında hayırseverlerin rolünün büyük olduğunun altını çizdi. Yardımlarımız sadece bayramlarda değil, yılın her zamanında devam ediyor. Bu yüzden sıkıntılı durumları olan vatandaşların her dönemde tespitleri sağlanıyor. İhtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında gelen ihbarlara titizlikle yaklaşılıyor. Bu konuda vatandaşların duyarlı olması gerekiyor, ihbar niteliği taşıyan durumlar değerlendirmeye alınıyor. Başvurular şahsen yapılıyor, resmi dosyalar kişilerin adına kayıt oluşturularak, yardımlar yine kişi adına çıkış yapılıyor. Yetim bir çocuğun yüzünde gülümsemeye sebep olduysak, bir kardeşimizin ihtiyacına yardımcı olabildiysek, bu manevi olgulardan nasiplenebildiysek ne mutlu bizlere. Bu bayramda da komşularımızı ve yakınlarımızı unutmayalım. Bayramın aslına uygun, her haneye uğradığı, herkesin hakkıyla ihya ettiği bir bayram olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

