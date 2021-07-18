Kaymakamlığın giyim mağazası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kaymakamlık tarafından kurulan ücretsiz giyim mağazası, bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kaymakamlık tarafından kurulan ücretsiz giyim mağazası, bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iş adamları tarafından ilçeye gönderilen ayakkabı ve kıyafetler, Diyadin Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çalışmalarıyla kurulan ücretsiz giyim mağazasında toplandı. Bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunulan mağazada vatandaşlar kıyafetlerini kendileri seçerek bayram sevincini erkenden yaşıyor.

Göreve geldiği günden beri vatandaşların talep ve isteklerine kayıtsız kalmayan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, kurulan ücretsiz giyim mağazasında vatandaşların kendi kıyafetlerini seçebildiğini söyleyerek, "İş adamlarımız bayağı kıyafet ve ayakkabı gönderdi. Biz de Diyadin Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla beraber kıyafetleri aldık. İhtiyacı olan vatandaşlarımız bize talepte bulunmuşlardı. Bizler de giyim marketi kurduk. Vatandaşlar kıyafetlerini kendileri seçti, bizler de dağıttık. Başta Baran Yıldız olmak üzere bütün iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize yardımlarını hiç esirgemediler. Desteklerin devamını bekliyoruz" oedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı