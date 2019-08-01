Bayram öncesi hız, emniyet kemeri ve uykusuzluk uyarısı

Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, trafik kazalarında yılda 10 bin kişiye yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Sürücülerden hız konusuna hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Hız arttıkça kazanın şiddeti artıyor. Emniyet kemeri mutlaka takılmalı. Birde uykusuz kesinlikle yola çıkılmamalı" dedi.

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özer, Kurban Bayramı öncesi otobüs firmaları temsilcileriyle bir araya geldi. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde firma temsilcileriyle bir araya gelen Özer'e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu ile Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu'da eşlik etti. Burada konuşan Özer, özellikle şoförlerin uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Yılda yaklaşık 10 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini vurgulayan Özer, "Türkiye'de gerçekten başka hiçbir alanda bu kadar büyük bir kaybımız yok. 300 bine yakın insanı da bu trafik terörü yaralı bırakıyor. Bir kısmı da sakat kalıyor. Trafik kazaları bizim için çok sıradan bir olaymış gibi geliyor ama bir başkasının anası, babası Kayboluyor. Bu ne zaman bizim evimize, yakınınıza bu acı ulaştığında bu tedbirlerin bu kuralların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz kendi aracımızı kullanırken kendi sorumluluğumuzu üstleniyoruz ama ticari araç kullanırken özellikle yolcu taşımacılığı yaparken yanımızdaki taşıdığımız tüm insanların canını bize emanet ettiklerini unutmamamız gerekiyor" diyen Özer, "Bununla ilgili ciddi sorumluluklarımız var. Yakın bir zamanda Mut'ta yalpalayan bir oto gören görevlimiz durduruyor. Ekip kontrol ettiğinde maalesef şoför ciddi boyutta alkollü çıkıyor bunun asla mazereti olamaz. Taşıdığımız canın şehir içi ya da şehirlerarası ya da il içinde yaptığımız taşımacılığın yakınımızı taşımış gibi aile bireylerimizi önemsediğimiz gibi taşımalı yolcularında canını önemsemeliyiz" diye konuştu.

"Hız arttıkça kazanın şiddeti artıyor"

Sürücülerden hız konusuna hassasiyet göstermelerini isteyen Özer, "Hız arttıkça kazanın şiddeti artıyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz emniyet kemeri takmak ücretsiz bir hayat sigortası. Vatandaşların bir kısmı bu kemeri biz takmak istemiyoruz ama polis zoruyla taktık Önemli olan polisin zoruyla değil ne kadar faydalı olduğu, ne kadar hayat kurtardığı, hayatta kalma aşamasında ne kadar önemli olduğunu ben örnekleri ile alandaki kazalarda görüyorum. Buna herkesin inanması lazım. Polisi gördüğümüzde ya da toplantı yaptıktan sonra değil gerçekten bunu içselleştirmemiz lazım. Meydana gelen kazalara baktığımızda uykusuzluk özellikle varış noktalarına yakın 600 kilometreyi geçen mesafeleri uzun olan seyahatlerde bazen gerekli özen gösterilmiyor. Tek şoförle 2 ehliyet konulabiliyor bazen polis atlatılabiliyor. Çok akıllı bir iş yaptığımızı düşünmeyelim. Çünkü gerçekten taşıdığımız canı yerine vardırabilmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Geçen seneye göre ölümlü kazalarda yüzde 40 azalma var"

Trafik kurallarına uymamanın acı sonuçlarının olduğunu altını çizen Özer, "Otobüs kazaları da çok ciddi tahribatlarla ortaya çıkıyor. Ölü sayısı, yaralı sayısı maalesef yolcunun yoğunluğuna göre değişiyor. Genel oran zaten bayram öncesi biz tedbirlerimizi gözden geçireceğiz. Otogarda da yine kontrollerimizi artıracağız. Bilgilendirmelerimizi yapacağız. Yolcularımızı kemer konusunda sizlerde uyarınız. Bizler de uyaracağız. Şoförlerin dinlendirilmesi konusunda özellikle çok sık mekik döşeyen şoförlerin dinlendirilmesi konusunda titiz davranalım. Çünkü 24 saat sağlıklı uykusunu almamış bir kişi yapılan araştırmalarda alkol almış, sarhoş kadar kendinden geçebiliyor. Geçen seneye göre ölümlü kazalarda yüzde 40 azalma var. Bu sürekli 24 saat işleyen bir alan olduğu için yarın kaza olmayacağını garanti edemeyiz. Ama bizim göstereceğimiz özenle biraz daha bu ölümlerin, yaralanmaların önüne geçebiliriz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu ise toplu taşımanın bir kamu görevi olduğunu vurgulayarak, "Özelden ziyade bir kamu görevidir. Çok önemli bir görevi icra etmektesiniz. Yaklaşan bayram sebebiyle de hem zabıtamızın hem emniyetimizin yapacakları tüm uyarıları dikkate almanızı istiyorum. Otogara giriş çıkışlar, kaçak yolcu konusunda yapılacakları sizlere daha önce görüştük bir araya geldik. Bayram süresince de öncesinde ve sırasında lütfen bu konulara biraz daha dikkat ederim. Şoförlerinizi araçlara kaçak yolcu almama konusunda uyaralım, kurallara riayet edelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özer ve beraberindekiler, firma temsilcilerinin sorularını yanıtladı. - MERSİN

Kaynak: İHA