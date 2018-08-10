Bayram Öncesi Giysi Dağıtımı Sürüyor
Kilis Belediyesi tarafından fakir ailelere yönelik bayram öncesi giysi dağıtımı sürüyor.
Kilis Belediyesi tarafından fakir ailelere yönelik bayram öncesi giysi dağıtımı sürüyor.
Kilis Belediyesine bağlı Kadın Meslek Edindirme Merkezleri tarafından Gıda Bankası aracılığıyla Kilis kent merkezindeki 7 bin 500 aileye 140 bin parça giyim eşyası dağıtımı sürüyor.
Dağıtımların kurban bayramına kadar devam edeceği, fakir ailelere rutin bir şekilde yardımların devam edileceği bildirildi. - KİLİS