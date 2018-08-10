Kilis Belediyesi tarafından fakir ailelere yönelik bayram öncesi giysi dağıtımı sürüyor.

Kilis Belediyesine bağlı Kadın Meslek Edindirme Merkezleri tarafından Gıda Bankası aracılığıyla Kilis kent merkezindeki 7 bin 500 aileye 140 bin parça giyim eşyası dağıtımı sürüyor.

Dağıtımların kurban bayramına kadar devam edeceği, fakir ailelere rutin bir şekilde yardımların devam edileceği bildirildi. - KİLİS