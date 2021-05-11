Bayram öncesi gıda denetimleri devam ediyor
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Bayram öncesi gıda denetimleri devam ediyor

Bayram öncesi gıda denetimleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Iğdır'da Ramazan bayramı öncesi gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.

Iğdır'da Ramazan bayramı öncesi gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince gıda güvenilirliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimler devam ediyor. Yaklaşan bayram dolayısıyla tüketimi artan unlu mamuller, tatlı ve şeker çeşitleri başta olmak üzere et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üreten, depolayan ve satışını yapan işletmelere ağırlık verilerek denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Gıda işletmelerinde gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde de bilgilendirme yapılıyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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