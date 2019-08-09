Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai
AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.
AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan, Gaziantep'te bayram öncesi günde ortalama 35 ton Antep baklavası üretiliyor.