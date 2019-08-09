Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai

Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.

09.08.2019 19:57

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan, Gaziantep'te bayram öncesi günde ortalama 35 ton Antep baklavası üretiliyor.

Kaynak: Euronews.com

Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai
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