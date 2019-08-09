Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai

09.08.2019 19:57

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan, Gaziantep'te bayram öncesi günde ortalama 35 ton Antep baklavası üretiliyor.