Bayram öncesi engelli vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti
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Bayram öncesi engelli vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti

Bayram öncesi engelli vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi ücretsiz kuaför hizmeti başlatıldı.

Güngören'de sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi ücretsiz kuaför hizmeti başlatıldı.

İstanbul Güngören'de yaşayan engelli vatandaşlara her zaman destekte bulunan Güngören Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi pandemi nedeniyle ara verilen kuaför hizmetini yeniden başlattı. Güngören Belediyesi tarafından Engelliler Merkezi'nde ücretsiz olarak hizmete sunulan kuaför salonu, ilçedeki engelli vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla verilmeye başlanan kuaför hizmetine pandemi nedeniyle ara verilmişti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Engelli Merkezi'nde oluşturulan kuaför salonu ile engelli vatandaşlara yeniden hizmet verilmeye başlandı.

Engelli Merkezi'nde hizmete başlayan kuaför salonu randevu sistemi ile çalışmakta. Güngören Belediyesi'ndeki görevli kuaförden randevu alan engelli vatandaşların kişisel bakımları özenle yapılarak güler yüzlü bir şekilde yolcu ediliyor. - İSTANBUL

Bayram öncesi engelli vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti
Bayram öncesi engelli vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti
Bayram öncesi engelli vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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