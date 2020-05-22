Bayram öncesi en çok gıda ve çocuk giyimi satıldı Alışveriş merkezleri kapılarını 11 Mayıs'ta tekrar ziyaretçilerine açtı.

Alışveriş merkezleri kapılarını 11 Mayıs'ta tekrar ziyaretçilerine açtı. Bayram öncesi alışverişte canlanma yaşandığını söyleyen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Ziyaretçiler en çok gıda ve çocuk giyim ürünlerini tercih etti" dedi.

Normalleşme dönemiyle birlikte alışveriş merkezleri de faaliyetlerine başladı. Sosyal mesafeli outlet anlayışıyla hizmet verdiklerini söyleyen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, bayram öncesi markaların cirolarında artış gözlemlendiğini ifade etti. Isıgöllü, "Önceki yıllardan farklı olarak bu sene bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması, bayramın biraz buruk geçmesine sebep olacak. Fakat bu duruma rağmen, gıda ve çocuk giyim ürünlerine çok fazla talep oldu" diye konuştu.

CİROLAR GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE YAKIN

"'Hijyenik alışverişin merkezi' sloganıyla, salgın döneminde, tüm tedbirleri almış olarak hizmet sunuyoruz" diyen Oğuz Isıgöllü, sözlerini şöyle devam etti:

"Sosyal mesafeli ve kontrollü hizmet anlayışımızla ziyaretçilerimiz bayram alışverişleri için bizi tercih etti. Önceki yıllardan farklı olarak bu sene bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması, bayramın biraz buruk geçmesine sebep olacak. Fakat bu duruma rağmen, gıda ve çocuk giyim ürünlerine çok fazla talep oldu. Bu ürün grupları ve kadın giyim grubunda geçen yılın aynı dönemine yakın cirolar gerçekleşiyor. Özellikle 21-22 Mayıs tarihlerinde markaların cirolarında ciddi artışlar yakalandı. Grup olarak sahip olduğumuz Türkiye'nin en önemli ve en büyük açık konseptli iki alışveriş merkezi ve yine Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı tema parkının açık konseptte olması, yeni döneme hızlı ve avantajlı olarak girmemizi sağladı."

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YENİ NORMALE UYUMUN ADRESİ OLACAK"

Açık AVM konseptine sahip olmanın kendileri için bir avantaj olduğuna vurgu yapan Isıgöllü, "İstanbul'un meşhur alışveriş caddelerine bir alternatif olarak, yeni önlemler çerçevesinde güvenilir ve kontrollü alışveriş imkanı sunuyoruz. Pandemi sektörü değiştirdi. Bu durum elbet sonlanacak. Ama yeni düzende insan sağlığının ön planda olduğu, tüm işleyişin buna göre düzenlendiği bir sisteme geçiyoruz. İnsanlar kişisel tedbirleri bir yaşam şekli ve alışkanlık haline getirdikçe ve sağlık sektörü ilerleme kaydettikçe, yeni normal anlayışı günlük hayatta ve alışveriş merkezlerinde hızla kabul görecektir. Alışveriş merkezleri, insanların yeni kontrollü hayata geçiş sürecine daha kolay uyum sağlamasında önemli bir görev üstleniyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA