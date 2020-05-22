Bayram öncesi en çok gıda ve çocuk giyimi satıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram öncesi en çok gıda ve çocuk giyimi satıldı

Alışveriş merkezleri kapılarını 11 Mayıs'ta tekrar ziyaretçilerine açtı.

Bayram öncesi en çok gıda ve çocuk giyimi satıldı
22.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:55

Alışveriş merkezleri kapılarını 11 Mayıs'ta tekrar ziyaretçilerine açtı. Bayram öncesi alışverişte canlanma yaşandığını söyleyen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Ziyaretçiler en çok gıda ve çocuk giyim ürünlerini tercih etti" dedi.

Normalleşme dönemiyle birlikte alışveriş merkezleri de faaliyetlerine başladı. Sosyal mesafeli outlet anlayışıyla hizmet verdiklerini söyleyen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, bayram öncesi markaların cirolarında artış gözlemlendiğini ifade etti. Isıgöllü, "Önceki yıllardan farklı olarak bu sene bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması, bayramın biraz buruk geçmesine sebep olacak. Fakat bu duruma rağmen, gıda ve çocuk giyim ürünlerine çok fazla talep oldu" diye konuştu.

CİROLAR GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE YAKIN

"'Hijyenik alışverişin merkezi' sloganıyla, salgın döneminde, tüm tedbirleri almış olarak hizmet sunuyoruz" diyen Oğuz Isıgöllü, sözlerini şöyle devam etti:

"Sosyal mesafeli ve kontrollü hizmet anlayışımızla ziyaretçilerimiz bayram alışverişleri için bizi tercih etti. Önceki yıllardan farklı olarak bu sene bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması, bayramın biraz buruk geçmesine sebep olacak. Fakat bu duruma rağmen, gıda ve çocuk giyim ürünlerine çok fazla talep oldu. Bu ürün grupları ve kadın giyim grubunda geçen yılın aynı dönemine yakın cirolar gerçekleşiyor. Özellikle 21-22 Mayıs tarihlerinde markaların cirolarında ciddi artışlar yakalandı. Grup olarak sahip olduğumuz Türkiye'nin en önemli ve en büyük açık konseptli iki alışveriş merkezi ve yine Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı tema parkının açık konseptte olması, yeni döneme hızlı ve avantajlı olarak girmemizi sağladı."

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YENİ NORMALE UYUMUN ADRESİ OLACAK"

Açık AVM konseptine sahip olmanın kendileri için bir avantaj olduğuna vurgu yapan Isıgöllü, "İstanbul'un meşhur alışveriş caddelerine bir alternatif olarak, yeni önlemler çerçevesinde güvenilir ve kontrollü alışveriş imkanı sunuyoruz. Pandemi sektörü değiştirdi. Bu durum elbet sonlanacak. Ama yeni düzende insan sağlığının ön planda olduğu, tüm işleyişin buna göre düzenlendiği bir sisteme geçiyoruz. İnsanlar kişisel tedbirleri bir yaşam şekli ve alışkanlık haline getirdikçe ve sağlık sektörü ilerleme kaydettikçe, yeni normal anlayışı günlük hayatta ve alışveriş merkezlerinde hızla kabul görecektir. Alışveriş merkezleri, insanların yeni kontrollü hayata geçiş sürecine daha kolay uyum sağlamasında önemli bir görev üstleniyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı Haber
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Metin Oktay İlhan Cavcav Malcolm Thomas Ivan Obradovic
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bayram öncesi en çok gıda ve çocuk giyimi satıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 12:55:50. #1.14#
title