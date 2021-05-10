Bayram öncesi emekli maaşları verilecek mi 2021? Emekli maaşları erken yatacak mı?

Emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılması sebebiyle vatandaşlar Bayram öncesi emekli maaşları verilecek mi 2021? Emekli maaşları erken yatacak mı? sorularının yanıtı araştırmaya başladı. Soruların yanıtını haberimizden takip edebilirsiniz.

Emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılması sebebiyle vatandaşlar Bayram öncesi emekli maaşları verilecek mi 2021? Emekli maaşları erken yatacak mı? sorularının yanıtı araştırmaya başladı. Soruların yanıtını haberimizden takip edebilirsiniz.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI VERİLECEK Mİ?

Vatandaşların merakla beklediği ve araştırdığı konuların başında Bayram öncesi emekli maaşları verilecek mi 2021? Emekli maaşları erken yatacak mı? soruları yer almaktadır. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yer almadı.

EMEKLİ ŞKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL