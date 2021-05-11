Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü
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Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü Ekmek pişirme esnasında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı evde, bayram öncesi ekmek pişirilirken çıkan yangın neticesinde ev kullanılamaz hale geldi.

Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü

Ekmek pişirme esnasında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı evde, bayram öncesi ekmek pişirilirken çıkan yangın neticesinde ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde Erkan Güven'e ait iki katlı evin zemin katında bulunan ocakta anne Gülsüm Güven ekmek yapmaya başladı. Ocaktan sıçrayan ateş, evde ki eşyalara geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler evi sarmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, yangını söndürmeye çalışırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 yangın söndürme aracı ve 19 personel ile yangına müdahale edildi. Yangın esnasında Erkan Güven ahırda bulunan hayvanlarını iplerini keserek kurtardı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından katlı ev ve yan tarafında bulunan samanlık deposu kullanılamaz hale geldi.

Erkan Güven ve ailesi yangını çaresizce izledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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