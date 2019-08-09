Bayram öncesi çocuklar ve vatandaşlar Osmanlı kentinde çevreyi temizledi

09.08.2019 23:20

Unesco Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Kurban Bayramı öncesinde çocuklar ve vatandaşlar tarafından çevre temizliği yapıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından 'Daha Temiz Bir Safranbolu İçin Var Mısın?' sloganıyla başlatılan çevre temizliğinin ikincisi Kazdağlı Meydanından başlayarak Tarihi çarşı içerisinde devam etti. Osmanlı mimarisini yaşatan konak, çeşme, han, hamam ve camilerle açık bir hava müzesi olan Tarihi Çarşı'da etkinliğe katılan çocuklar ve vatandaşlar, Başkan Köse öncülüğünde Kurban Bayramı öncesi çevre temizliği gerçekleştirdi. Başkan Köse etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, temizlik etkinliğinin ikincisinin Tarihi Çarşı merkezde devam ettirdiklerini, katılımın yoğun olduğunu, etkinliğe İstanbul'dan gelen bir gurubunda katıldığını söyledi.

Sokaklarda sigara izmaritlerinin çok olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Safranbolu'da hayatlarını idame ettiren vatandaşlarımız, esnafımız ya da dışarıdan gelen misafirlerimizden rica ediyoruz, çöplerinizi yerlere atmayın. İnsanlar artık çok daha bir çevrede yaşamak istiyorlar. Özellikle çocuklarımızın bunu hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

Eskilerde herkesin kendi kapısının önünü süpürdüğünü hatta bunun bir gelenek olduğunu hatırlatan Başkan Köse, "Böylesi güzel bir adet tekrar hayata geçene kadar, sokaklarımız yeniden temiz olana kadar bizler buy mücadeleye devam edeceğiz. Kampanyamızı da periyodik aralıklara sürdüreceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA