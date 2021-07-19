Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi kurtarıldı
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Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi kurtarıldı

Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey sahillerinde "hayat" mesaisine devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey sahillerinde "hayat" mesaisine devam ediyor. İtfaiye Dairesinde görevli 71 cankurtaran, hafta sonu yoğun geçen 2 günde 122 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Yapılan açıklamada, "Bayram öncesi yaşanan yoğunluk sebebiyle tam kadro sahillerde nöbet tutan cankurtaranlarımız, yoğun mesai vererek yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçmiştir" denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey sahillerinde sezon açıldığı ilk günden bu yana yoğun bir mesai veriyor. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sezon öncesi eğitimlerle hazırlanan toplamda 71 cankurtaran, bölgesinde "hayat" mesaisine devam ediyor. Karasu ve Kocaali'de kurulan toplamda 44 keşif kulesinde, yaşanan hareketliliği gözleyen cankurtaranlar hafta sonunda geçen 2 günde yaşanabilecek birçok can kaybının önüne geçti. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı inlerce turisti ağırlayan Kuzey sahillerinde, çok sayıda vakaya müdahale eden cankurtaranlar 122 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Hiç can kaybı yaşanmaması için yoğun mesai

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey sahillerinde belediyemiz tarafından görevlendirilen cankurtaran ekiplerimiz, bölgede yoğun mesaisini sürdürüyor. Toplamda 71 personelle, 44 keşif kulesinde görev alan personelimiz hiç kayıp vermemek için 'hayat' mesaisini en hassas şekilde yerine getirmektedir. 4 jet, 3 araç ile birlikte bölgede kurtarma görevleri yapan ekiplerimiz yoğun geçen hafta sonunda 2 günde toplamda 122 vatandaşımızı kurtarmıştır. Vatandaşımızın can güvenliğini en hassas şekilde korumaya çalışan ekiplerimiz, hiç can kaybı yaşanmaması adına mesailerine sezon sonuna kadar devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Boğulma vakalarına jet ski ve kurtarma ekipmanlarıyla müdahale eden Büyükşehir'in cankurtaranları, kuzey sahillerinde "hayat" nöbetine bayram tatili boyunca tam kadro devam edecek. - SAKARYA

Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi kurtarıldı
Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi kurtarıldı
Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi kurtarıldı
Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi kurtarıldı
Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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