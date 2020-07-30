Bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu
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Bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu

İZMİR'de, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işiyle uğraşan dükkanlarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu
30.07.2020 08:30 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:41

İZMİR'de, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işiyle uğraşan dükkanlarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı öncesi İzmir'de vatandaşları da telaş sardı. Kurban kesiminde sorun yaşamak istemeyen vatandaşlar, bıçak ve satırlarını biletmek amacıyla esnaf önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban keserken 2 ve 3 numaralı bıçakların kullanılması gerektiği belirtildi. Bıçak bilemesinde işin ehli kişilerin seçilmesi tavsiye edildi. Bıçakların bileme fiyatının 3 TL, satır bileme fiyatının ise 5 TL'den başladığı belirtildi.

Bıçak bileme işi yapan Dilek Günbey, "Bıçağı usta ellerde biletmemiz gerekiyor. Sulu bileme olarak bilemekte fayda var bıçağın uzun ömürlü olabilmesi için. Kurbana acı çektirmemek için bıçağın keskin olması lazım. Kesimde 2 ve 3 numaralı bıçak kullanılması önemli. Günde bin bıçak biliyoruz yaklaşık. Kurban Bayramı yaklaştıkça sayı artar" dedi.Bıçak biletmeye gelenlerden evli ve 10 çocuk babası, 25 torun sahibi Mehmet Emin Bıçakçı (74), "Bıçak biletirken işini iyi yapan yerlere geliyoruz. Bıçak biletme fiyatları 3 TL uygundur  dedi.Bir diğer vatandaş Suat Barçın (35) ise, "Bildiğimiz yerlere getiriyoruz bilemeye. Fiyatlar uygundur" diye konuştu.Vatandaşlardan evli ve 1 çocuk babası Bilgin Koçak (45) da, "Temiz olan bilindik yerlere götürüyoruz. Benim için temiz bir işletme olması önemli" ifadelerini kullandı.

Selami Tosun (46) ise "Keskin olsun bıçaklar hayvanlara zarar vermesin diye getirdik" dedi.


Kaynak: DHA

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