Bayram öncesi banka önünde uzun kuyruk Bayram öncesi banka önünde uzun kuyruk Bursa'da bayram öncesi bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bayram öncesi banka önünde uzun kuyruk

BURSA - Bursa'da bayram öncesi bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüs salgına karşı alınan tedbirler devam ederken 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yaşanacak. Türkiye ilk kez Ramazan Bayramını evinde geçirecek. Kısıtlama nedeniyle Bursa'da çarşı pazarların yanı sıra banka önlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları ikaz etti.

Kaynak: İHA