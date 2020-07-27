Bayram öncesi baklavacılara denetim
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Bayram öncesi baklavacılara denetim

Bayram öncesi baklavacılara denetim Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bayram öncesi baklava üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

27.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:13

Bayram öncesi baklavacılara denetim

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bayram öncesi baklava üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gaziantep İl Tarım Müdürlüğünden 90 gıda kontrol görevlisi, baklava üreticilerinde incelemelerde bulundu. Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan 90 gıda denetçisinin iş başında olduğunu ifade ederek, "Baklava tadında fıstık gibi bir yıl diliyoruz. Bugün Gaziantep genelinde bütün baklavacılarımızı tüm tatlıcılarımızı arkadaşlarımız ziyaret ediyorlar. 90 tane gıda denetçimiz Gaziantep'in genelinde denetimlerini sürdürüyor. Sadece pandemi döneminde 21 bin 500 denetim yaptık. Bizim bütün amacımız sağlıklı gıdadır. Gaziantepli ustalar hijyen konusunda çok duyarlılar onlara teşekkür ederim. Arkadaşlarımız baklavacıların kullandığı fıstık ve yağda numune alıyorlar. Bunların kalitesi ölçülecek" diye konuştu.

Bayram öncesi baklavacılara denetim

Kaynak: İHA

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