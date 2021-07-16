Bayram öncesi Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı
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Bayram öncesi Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Ekonomi

Bayram öncesi Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesi doldu taştı.

Bayram öncesi Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı

ERZURUM - Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesi doldu taştı. Bayrama sayılı günler kala pazarda ki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala doldu taştı. 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen pazarda binlerce satıcı ve alıcı kurbanlık hayvanlar için bir araya geldi. Vatandaşlar el sıkışarak geleneksek kurban pazarlıklarını yaptı. Küçükbaş hayvanların fiyatları da 900 liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düve cinsler de 6 bin 500 liradan başlayıp 12-13 bin liraya kadar satılıyor.

Bu yıl ki fiyatların geçen yıla oranla düştüğünü belirten besici Ahmet Yavuz, "Geçen yıl 9 bin liralık düge bu yıl 7-7 buçuk bin liradan veriliyor. Koyunlarımızda geçen yıl bin 500 liradan verilirken bu yıl 900 TL civarında fiyatı. Erzurum hayvancılığın merkezi. Batı illerin hayvancılığının yüzde 30-40'ını karşılayan bir ilimiz. Şuanda piyasalar geçen yılın altında. Bugünlerde canlılık başladı pazarda. Besiciler emeğini, alıcılarda bütçesini düşünüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ediyoruz. Avrupa'da böyle bir yer yok. Önceden tesis yetersizliğinden hayvancılık biraz geriye gelmişti ama bu dev projeyle ilimiz çok iyi bir konumda. Küçükbaş hayvanlarımızın fiyatı 900-1300 TL arasında. Hayvan pazarımız 3 bin 500 küçükbaş, 3 bin 500'de büyükbaş hayvan kapasiteli. Dev bir proje yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Bayram öncesi Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı
Bayram öncesi Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı
Bayram öncesi Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı
Bayram öncesi Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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