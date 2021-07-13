Son dakika ekonomi: AVM'lerde en çok tercih edilen kategoriler spor giyim ve kişisel bakım
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Son dakika ekonomi: AVM'lerde en çok tercih edilen kategoriler spor giyim ve kişisel bakım

Son dakika ekonomi: AVM'lerde en çok tercih edilen kategoriler spor giyim ve kişisel bakım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkması, eski normallere geri dönülmesiyle AVM'lerdeki ziyaretçi sayılarında artış yaşandığı kaydedildi.

1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkması, eski normallere geri dönülmesiyle AVM'lerdeki ziyaretçi sayılarında artış yaşandığı kaydedildi. AVM alışverişlerinde spor ve casual giyim, ile kişisel bakım kategorilerinin en çok tercih edilen kategoriler olduğu belirtildi. Etkinliklerin ise önlemler dahilinde kontrollü bir şekilde başlayacağı bildirildi. Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Sadece pazar günleri özelinde kıyaslama yapıldığında ciro artış oranları yüzde 200'ler seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Aşılama çalışmalarının hızlanması, vaka sayılarının kontrol edilebilir seviyelere inmiş olması ve uluslararası dolaşımın günden güne artmasıyla AVM'lerdeki ziyaretçi sayılarında ve cirolarda artış yaşandığı bildirildi.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü turistlerin cirolara etkisinin fazla olduğunu belirterek, "Turlarla getirdiğimiz yabancı turistler, alışveriş turlarıyla geldikleri için, gezmek, eğlenmek veya vakit geçirmekten ziyade, direkt olarak alışverişe odaklı olarak geliyorlar. Bu sayede cirolara çok fazla etkileri oluyor" dedi.

"İNSAN KALABALIĞI YARATMAYACAK ETKİNLİKLER ÇOK YAKINDA"

Pandemi kısıtlamaları kalkmış olmasına rağmen, tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini hatırlatan Isıgöllü, "Mümkün olduğunca insan kalabalığı yaratmayacak ve sosyal mesafeyi bozmayacak şekilde, ziyaretçilerin hoş vakit geçirmelerine yönelik etkinlikler planlıyoruz" diye konuştu.

"CİRO ARTIŞ İVMESİ GEÇEN SENENİN ÜSTÜNDE SEYREDİYOR"

Spor giyim, casual giyim ve kişisel bakım kategorilerinin, pandemi dönemi boyunca olduğu gibi, en çok tercih edilen kategoriler olmaya devam ettiğini belirten Isıgöllü şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayında gerçekleşen ciro artış ivmesi, temmuz ayında da geçen senenin yüzde 150 üzerinde seviyelerde gerçekleşiyor. Pazar günleri AVM'lerin büyük çoğunluğu için, ciro hesabında toplam cironun en az yüzde 25'i demektir. Uzun zaman sonra kalkan kısıtlama ardından, ilk iki pazar günü, eski dönemlere göre çok daha fazla hareketli geçti. Sadece pazar günleri özelinde kıyaslama yapıldığında ciro artış oranları yüzde 200'ler seviyesinde gerçekleşti."

"PAZAR GÜNLERİ ZİYARETÇİ SAYISI PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEMİ YAKALAMAK ÜZERE"

Oğuz Isıgöllü konuşmasına şöyle devam etti:

"Aylar sonra pazar günü kısıtlamasının kalkmasıyla, hafta içi ve cumartesi günleri AVM'lere gitme fırsatı bulamayanlar için, alışveriş merkezlerine gidebilme ve ihtiyaçlarını karşılayabilme fırsatı oluştu. İlk iki pazar günü çok yoğun geçti. Ziyaretçi sayıları pandemi öncesi dönemlerin yüzde 80'i seviyelerine ulaştı."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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