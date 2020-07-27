BAYRAM ÖNCESİ AVCILAR'DAKİ İNDİRİM ÇADIRINA YOĞUN İLGİ
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BAYRAM ÖNCESİ AVCILAR'DAKİ İNDİRİM ÇADIRINA YOĞUN İLGİ

AVCILAR'da kurulan İndirim Çadırına vatandaşlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi gösteriyor.

27.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:00

AVCILAR'da kurulan İndirim Çadırına vatandaşlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi gösteriyor. Çadırda giyimden mutfak gereçlerine, kozmetikten gıdaya kadar binlerce ürün raflardaki yerini aldı.

Çadırda 5 liraya tişört, 10 liraya şort, 20 liraya spor ayakkabı, 100 liraya halı, 25 liraya banyo takımı almak mümkün. Kurban Bayramı önemli ölçüde indirimlerin yapıldığı çadırdaki alışverişlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı indirim çadırında gelenlere maske verilip dezenfektan dağıtılıyor. Arife gününe kadar açık olacak İndirim Çadırında her bütçeye uygun ürün bulmak mümkün.

"70 LİRAYA 3 ÇOCUĞUMA KIYAFET ALDIM"

3 çocuğuyla bayram alışverişine gelen Gülcan Adım, fiyatların çok uygun olduğunu söyledi. Adım, 'Valla fiyatlar çok uygun. Çocuklara bayramlık aldık. Gayet güzel. Hepsine aldım mecbur bayram geliyor ne yapalım' Hepsine aldım 70 lira tuttu. Elbise aldım, tişört aldım terlik aldım onlara. Hepsi etiketin yarı fiyatına. Uygun. Alalım dedik bayram geldi giysinler" diye konuştu.

BAYRAMA ÖZEL KAMPANYA

İndirim çadırındaki ayakkabı standında müşterilerini bekleyen Faruk Gülmez, 'Fiyatlar çok uygun. Çünkü bayrama özel kampanya başlattık. Bu da insanların buraya akın akın gelmesini sağladı. Sadece Avcılar değil, tüm İstanbul'u bekliyoruz. Çünkü fiyatlarımız muhteşem bir şekilde yüzde 80'lere kadar indi. Mesela 199 liralık deri ayakkabı 100 lira. Fiyatlarımızda muhteşem bir kampanya var. Takım elbiseler 150 liraya kadar indi. Böyle bir kampanya hiçbir yerde yok. Pandemi olmasına rağmen ilgi, alaka çok yüksek ifadelerini kullandı.

"BU İNDİRİM İÇİN FATİH'TEN AVCILAR'A GELDİK"

Alışveriş için Fatihten Avcılara gelen Şeyma Nur Erol da, 'Kardeşime düğün için ufak bir gelinlik aldım. Abime ayakkabı alıyoruz. Kendime alacağım, babama takım elbise aldık. Fatihten geliyoruz. Sabahtan beri buradayız. Uygun olduğu için burayı tercih ettik. Alışverişimiz devam ediyor" dedi.

Alışveriş için her sene Avcılarda kurulan indirim çadırına geldiğini söyleyen Ayten Gök, 'Şimdi halılara bakıyorum. Ama devam edeceğim. Yeğenlere kıyafet alacağım. Her yıl gelirim çadıra. Fiyatlar dışarıya göre daha uygun oluyor. Pandemi döneminde de gerekli böyle çadırlar" şeklinde konuştu. Fiyatların her bütçeye uygun olduğunu belirten Hülya Yağar ise, 'Valla fiyatlar çok uygun. Diğer yerlere gittim hepsi çok pahalı. Burası uygun, güzel. Malları da kaliteli. Çok beğeniyorum. Hep geliyorum. Herkes gelsin yani. Çıksın çıksın gelsinler. Tişört aldım şort aldım. Bayrama kadar yine geleceğim" dedi.

BAYRAM ÖNCESİ AVCILAR'DAKİ İNDİRİM ÇADIRINA YOĞUN İLGİ

Kaynak: DHA

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