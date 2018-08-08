Bayram Öncesi Alışverişi İçin 'Alışveriş Maratonu' Başlıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, perakende sektörüne hareketlilik getirecek 'alışveriş maratonu' başlıyor. Türkiye'de mobil sadakat uygulamaları sektörünün önemli isimlerinden Hopi, başlattığı kampanya ile bayram alışverişinin avantaja dönüşeceğini açıkladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, perakende sektörüne hareketlilik getirecek 'alışveriş maratonu' başlıyor. Türkiye'de mobil sadakat uygulamaları sektörünün önemli isimlerinden Hopi, bayram alışverişini için hazırladığı kampanyayı duyurdu. Yapılan açıklamada; ilk kez yapılacak alışveriş maratonu kapsamında 9-20 Ağustos tarihleri arasında; Boyner, Morhipo, Divarese, Que ve YKM, Network, Beymen Club ve Wepublic markalarından alışveriş yapanlar Hopi'den 'paracık' kazanacak.

Alışveriş maratonu boyunca hediye edilecek paracık miktarının 5,5 milyona ulaşmasını beklediklerini anlatan Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, "Hopi kullanıcılarının alım gücünü artırmaya devam ediyor. Bu güne kadar üyelerimize 252 milyon TL değerinde Paracık kazandırdık. Hopi'nin en büyük avantajlarından olan katlayarak harcama özelliği ile üyelerimiz Paracıklarını neredeyse yüzde 40 artı değerle harcadı. Alışveriş Maratonu da üyelerimize milyonlarca paracık dağıtacağımız ve kazandıkları Paracıkları katlayarak 6 kata kadar değerle harcamalarını sağlayacağımız özel bir kampanya olacak" dedi.

Erbay, sektöre sürdürülebilir bir fayda sağlamak için alışveriş maratonunun geleneksel hale getirilmesini planladıklarını belirterek, "Bu sayede tüketicilere az rastlanan avantajı bol bir deneyim yaşatacağız" diye konuştu. - İSTANBUL