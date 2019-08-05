Bayram öncesi 81 ilde 'hız' denetimi

Kaynak: DHA

KURBAN Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli şekilde yolculuk etmesi ve sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla, 81 il genelinde hız denetimi yaptı. 44 bin 333 araç ve sürücünün incelendiği denetimlerde, 23 bin 733 hız ihlali tespit edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesinin trafik denetimlerinin temel amaçlarından biri olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda sürdürülen planlı hız denetimlerinin yanı sıra karayollarımızda trafik yoğunluğunun önemli oranda artış göstereceği Kurban Bayramı öncesinde de seyahat eden vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla; 03-04 Ağustos 2019 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi" denildi.23 BİN 733 HIZ İHLALİ TESPİT EDİLDİAçıklamaya göre; denetimlerde, 44 bin 333 araç ve sürücü denetlendi, 23 bin 733 hız ihlali tespit edildi. Bu ihlallerden yüzde 61,5'i ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 38,5'i ise araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü. 422 araç trafikten men edildi, 119 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 25 bin 921 trafik kural ihlali tespit edildi.EGM'nin açıklamasında ayrıca, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.