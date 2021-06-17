Bayram neşesi 'Vay Babam Vay'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram neşesi 'Vay Babam Vay'

Bayram neşesi 'Vay Babam Vay'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yapımını Matine Film'in, yapımcılığını Onur Yaprakçı'nın üstlendiği "Vay Babam Vay" filminin vizyon tarihi pandemi nedeniyle ertelenmişti.

Yapımını Matine Film'in, yapımcılığını Onur Yaprakçı'nın üstlendiği "Vay Babam Vay" filminin vizyon tarihi pandemi nedeniyle ertelenmişti. Sinema salonlarının temmuz ayında yeniden faaliyete geçeceğinin açıklanmasıyla "Vay Babam Vay"ın gösterim tarihi de belli oldu. Film, 16 Temmuz günü seyirciyle buluşacak.

USTALAR VE GENÇ YILDIZLAR

Gökhan Arı'nın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de senaryosunu Mehmet Ali Tugay'la birlikte yazdığı "Vay Babam Vay", hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı. Başrollerini Altan Erkekli, Onur Yaprakçı, Fırat Albayram, Bengi İdil Uras, Ceyda Kasabalı ve Füsun Demirel'in paylaştığı filmde ayrıca Seymen Aydın, Tayfun Sav, Nihan Tarhan Şahenk, Ali Oğuz Şenol, Ulukan Ağdaş, Elif Baysal, Melek Şahin ve Ömer Gezerel gibi yetenekli isimler de rol alıyor. Filmin hikayesi ise şöyle; ölen İsmet'in cenazesi ikindi namazına kadar defnedilmelidir. Ancak İsmet'in abisi geç kalınca cenaze bir türlü kaldırılamaz. Bu sırada aile miras paylaşımı hakkında konuşmaya başlar ve başlarına olmadık olaylar gelir. İsmet'in başka bir kadından olan çocuğu da cenazeye gelince işler iyice sarpa sarar.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Bergen Hande Ataizi Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram neşesi 'Vay Babam Vay' - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 15:09:08. #1.13#

title