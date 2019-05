Bayram nedeniyle talep patladı, baklavacılar yoğun mesai yapıyor

Gaziantep'te baklavacılar günlük 50 ton üretim kapasitesine ulaştı

GAZİANTEP - Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep'te baklavacılar talep patlaması nedeniyle siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Normal zamanda 15-20 ton civarında üretim yapan baklavacılar bayram nedeniyle günlük 50 ton üretim kapasitesine ulaştı.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklavada bayram bereketi yaşanıyor. İslam aleminde ve Türkiye'de yaklaşan Ramazan Bayramı'nın heyecanı yaşanırken Gaziantep'te ise baklavacılar vatandaşın siparişine yetişmek için yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi dünyanın pek çok noktasından ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yoğun talebi karşılayabilmek için gece gündüz çalışan imalathanelerde bayram için günlük 50 ton civarında üretim yapılıyor.

İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle ve son teknoloji makinelerle adeta kağıt haline getiren ustalar, açtıkları yufkaları antepfıstığı ve tereyağı ile harmanlayıp odun ateşi ile harlanan taş fırınlarda pişiriyorlar. Pişen baklavalar son olarak şerbetle kavuştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Bu meşakkatli aşamalardan geçen baklava Gaziantep'ten Türkiye'nin dört bir yanına gönderilirken, Amerika, Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Hollanda ile birlikte diğer Avrupa ülkeleri ve daha pek çok noktaya ise ihraç ediliyor.

"Bayram yoğunluğu yaşıyoruz"

Gaziantep'te yıllardır baklava üretimi yapan ve bayram öncesi yoğun mesai yaptıklarını açıklayan Ayıntap Baklavaları işletmecisi Levent Aktaş, "Çok şükür bayram öncesi işlerimiz yoğun ve iyi bir şekilde ilerliyor. Yarından itibaren de tatilin başlayacak olması satışlarımıza ve üretimlerimize de olumlu etki ediyor. Çünkü insanlar bayram tatiline giderken eşine, dostuna, yakınlarına baklava götürüyor. Bu nedenle bu 3-5 günlük süreçte işlerimiz daha da iyi olacak. Talebe karşılık verebilmek için kapasitemizi arttırdık ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Günlük 50 ton baklava yapıyoruz"

Gaziantep'te bayram nedeniyle normal zamanda üretilen baklavanın iki katı kadar üretim yapıldığını açıklayan Aktaş, "Gaziantep'te normal zamanda 15-20 ton arası baklava üretimi yapılıyor. Bayram döneminde ise bu en az iki, üç katına çıkıyor. Yani bu ayda kentteki bütün baklavacıların kapasitesi dolu ve imalathaneler sürekli çalışıyor. O nedenle günlük üretim miktarı da 45-50 ton civarına kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Baklavayı hem Türkiye'ye hem dünya satıyoruz"

Baklavayı dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'nin her noktasına gönderdiklerini söyleyen Aktaş, "Ürettiğimiz baklavaları yurt dışına da gönderiyoruz. Bugün Katar, Dubai, Amerika, Hollanda, Suudi Arabistan gibi ülkelere yoğun şekilde baklava ihraç ediyoruz. Bunun dışında başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her tarafına da baklava gönderiyoruz. Yani doğudan batıya, kuzeyden güneye her yere baklava gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Kilosu 95 liradan başlıyor

Baklava fiyatlarından da bahseden Aktaş, "Klasik Gaziantep baklavasının fiyatı 95 liradan başlıyor ve 130 liraya kadar çıkıyor. Biz de toplamda 11-12 çeşit baklava üretiyoruz. Bunun içine fıstıklı kurabiyeleri de dahil edersek 14-15 çeşit tatlı üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

