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Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişi "2025 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Dini bayramların en önemlilerinden biri olan 2025 Kurban Bayramı, tatil planı yapacak vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bayram süresi ve resmi tatil günleri de merakla bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu bilgiler ışığında, "2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" sorusu da sıkça sorulanlar arasında yer alıyor. Bayram tatilinin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği konusu da oldukça gündeme geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayının sonunda kutlanacak ve bayram tatili 3,5 gün sürecek. İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayının sonunda kutlanacak. Bayram tatili 3,5 gün sürecek.

Bayram ne zaman 2025? 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı tarihleri:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (Yarım Gün)

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 2025 yılında Haziran ayında kutlanacak ve bu bayramda 4,5 gün resmi tatil yapılacak.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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