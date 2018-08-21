Bayram Namazında Camiler Doldu Taştı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı namazı kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar kentteki tüm camileri doldurdu.

Tarihi Ulu Camii'ni dolduran Diyarbakırlılar, Kurban Bayramı namazını kılıp hep birlikte dualar etti. Kurban Bayramı namazı için camilere akın eden vatandaşlar, namaz öncesi verilen vaazı dinledi. Vaazda Kurban Bayramı'nın önemine dikkat çekildi. Saatler 06.19'u gösterdiğinde önce namaz kılındı, namazın ardından "Teşrik Tekbirleri" getirildi.

Bayram namazı sonrası okunan hutbede, küskünlük ve kırgınlıkların giderilmesi için bugünlerin birer fırsat olduğuna dikkat çekildi. Hutbeden sonra cami cemaati birbirleriyle bayramlaştı. Camiye 7'den 70'e gelen vatandaşlar yer bulamayınca cami avlusunda namaza durdu. Bayram namazını kılan vatandaşlar, cami içerisinde bayramlaştı. Bayramlaşmaya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ak Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Ak Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR