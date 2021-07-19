Bayram namazına seccade götürülüyor mu? Camiye seccade götürmek gerekiyor mu? Kurban bayramı namazı camilerde mi kılınacak?

Koronavirüs nedeniyle pek çok yerde düzenlemeler yapılmıştı. Camilere de düzenleme getirilmesi nedeniyle bir süre camilerde namaz kılınamamıştı. Kurban bayramı da yaklaşırken Bayram namazına seccade götürülüyor mu? Camiye seccade götürmek gerekiyor mu? Kurban bayramı namazı camilerde mi kılınacak? sorularının yanıtları merak edildi.