Bayram namazına seccade götürülüyor mu? Camiye seccade götürmek gerekiyor mu? Kurban bayramı namazı camilerde mi kılınacak?
Koronavirüs nedeniyle pek çok yerde düzenlemeler yapılmıştı. Camilere de düzenleme getirilmesi nedeniyle bir süre camilerde namaz kılınamamıştı. Kurban bayramı da yaklaşırken Bayram namazına seccade götürülüyor mu? Camiye seccade götürmek gerekiyor mu? Kurban bayramı namazı camilerde mi kılınacak? sorularının yanıtları merak edildi.
Bayram namazına seccade götürülüyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sonrasında bu sorunun cevabını merak edip araştırıyorlar. Peki, Bayram namazına seccade götürülüyor mu? Camiye seccade götürmek gerekiyor mu?
CAMİLER AÇIK MI?
Cuma namazı camilerde belirli tedbirler içerisinde eda edilebiliyor. Buna göre sosyal mesafeye uygun olarak aralar açık şekilde cuma namazı kılınabiliyor. Ayrıca evden seccade getirilmesi de zorunluluklar arasında yer alıyor. Kurban Bayramı namazı için de aynı önlemler geçerlidir.
BAYRAM NAMAZINA SECCADE GÖTÜRÜLÜYOR MU?
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cuma namazına seccade götürülüyor. Aynı önlem bayram namazı için de geçerli olacak.