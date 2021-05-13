Bayram namazı sonrası tüfekle ateş etmek için çıktığı çatıda vuruldu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, bayram namazı sonrası evin çatısında arkadaşlarıyla tüfekle havaya ateş etmek istediği sırada tabancayla vurularak yaralandı.

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, bayram namazı sonrası evin çatısında arkadaşlarıyla tüfekle havaya ateş etmek istediği sırada tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.B.Y., bayram namazını kıldıktan sonra arkadaşları ile buluştu. Arkadaşlarının evinin çatısına çıkıp burada tüfekle havaya ateş etmek isteyen M.B.Y., tabancayla sağ bacağının 2 yerinden vuruldu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.B.Y., "Camide bayram namazını kılıp arkadaşlar ile buluştuk. Arkadaşın evinin çatısında tüfekle havaya ateş açacaktık. Bir silah sesi duydum, maganda kurşunuyla vuruldum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı