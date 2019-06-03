Bayram namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı saati 2019

Bayram namazı saati, içinde bulunduğumuz Ramazan bayramı arifesinde en çok araştırılan konu oluyor. Senede iki defa kılınan bayram namazı vakitleri, her sene farklı saatte kılmayı gerektiriyor. Bu yüzden vatandaşlar, her sene bayram namazı saati araması yapıyorlar. Diyanet, 2019 yılı için il il bayram namazı vakitlerini açıkladı. Buna göre en erken bayram namazı vakti Iğdır''da, en geç bayram namazı saati ise Çanakkale''de. İşte il il bayram namazı saatleri …

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2019

1- Adana bayram namazı vakti: 05.58

2 - Adıyaman''da bayram namazı vakti: 05.44

3 - Afyon bayram namazı vakti: 06.13

4 - Ağrı bayram namazı vakti: 05.20

5 - Amasya bayram namazı vakti: 05.47

6 - Ankara bayram namazı vakti: 06.01

7 - Antalya bayram namazı vakti: 06.16

8- Artvin bayram namazı vakti: 05.22

9 - Aydın bayram namazı vakti: 06.26

10 - Balıkesir bayram namazı vakti: 06.21

11 - Bilecik bayram namazı vakti: 06.12

12 - Bingöl bayram namazı vakti: 05.32

13 - Bitlis bayram namazı vakti: 05.27

14 - Bolu bayram namazı vakti: 06.04

15 - Burdur bayram namazı vakti: 06.16

16 - Bursa bayram namazı vakti: 06.15

17 - Çanakkale bayram namazı vakti: 06.26

18 - Çankırı bayram namazı vakti: 05.56

19 - Çorum bayram namazı vakti: 05.51

20 - Denizli bayram namazı vakti: 06.21

21 - Diyarbakır bayram namazı vakti: 05.36

22 - Edirne bayram namazı vakti: 06.21

23 - Elazığ bayram namazı vakti: 05.38

24 - Erzincan bayram namazı vakti: 05.35

25 - Erzurum bayram namazı vakti: 05.27

26 - Eskişehir bayram namazı vakti: 06.10

27 - Gaziantep bayram namazı vakti: 05.49

28 - Giresun bayram namazı vakti: 05.36

29 - Gümüşhane bayram namazı vakti: 05.33

30 - Hakkari bayram namazı vakti: 05.23

31 - Hatay bayram namazı vakti: 05.56

32 - Isparta bayram namazı vakti: 06.15

33 - İçel (Mersin) bayram namazı vakti: 06.01

34 - İstanbul bayram namazı vakti: 06.13

35 - İzmir bayram namazı vakti: 06.27

36 - Kars bayram namazı vakti: 05.18

37 - Kastamonu bayram namazı vakti: 05.53

38 - Kayseri bayram namazı vakti: 05.53

39 - Kırklareli bayram namazı vakti: 06.19

40 - Kırşehir bayram namazı vakti: 05.57

41 - Kocaeli bayram namazı vakti: 06.10

42 - Konya bayram namazı vakti: 06.07

43 - Kütahya bayram namazı vakti: 06.13

44 - Malatya bayram namazı vakti: 05.43

45 - Manisa bayram namazı vakti: 06.24

46 - Kahramanmaraş bayram namazı vakti: 05.50

47 - Mardin bayram namazı vakti: 05.35

48 - Muğla bayram namazı vakti: 06.25

49 - Muş bayram namazı vakti: 05.29

50 - Nevşehir bayram namazı vakti: 05.56

51 - Niğde bayram namazı vakti: 05.59

52 - Ordu bayram namazı vakti: 05.38

53 - Rize bayram namazı vakti: 05.27

54 - Sakarya bayram namazı vakti: 06.08

55 - Samsun bayram namazı vakti: 05.43

56 - Siirt bayram namazı vakti: 05.29

57 - Sinop bayram namazı vakti: 05.46

58 - Sivas bayram namazı vakti: 05.44

59 - Tekirdağ bayram namazı vakti: 06.19

60 - Tokat bayram namazı vakti: 05.45

61 - Trabzon bayram namazı vakti: 05.31

62 - Tunceli bayram namazı vakti: 05.36

63 - Şanlıurfa bayram namazı vakti: 05.43

64 - Uşak bayram namazı vakti: 06.17

65 - Van bayram namazı vakti: 05.22

66 - Yozgat bayram namazı vakti: 05.53

67 - Zonguldak bayram namazı vakti: 06.01

68 - Aksaray bayram namazı vakti: 06.00

69 - Bayburt bayram namazı vakti: 05.30

70 - Karaman bayram namazı vakti: 06.06

71 - Kırıkkale bayram namazı vakti: 05.58

72 - Batman bayram namazı vakti: 05.32

73 - Şırnak bayram namazı vakti: 05.28

74 - Bartın bayram namazı vakti: 05.58

75 - Ardahan bayram namazı vakti: 05.18

76 - Iğdır bayram namazı vakti: 05.16

77 - Yalova bayram namazı vakti: 06.13

78 - Karabük bayram namazı vakti: 05.58

79 - Kilis bayram namazı vakti: 05.51

80 - Osmaniye bayram namazı vakti: 05.54

81 - Düzce bayram namazı vakti: 06.05

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

• Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

• Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde "Subhaneke" duasını okunur.

• Sübhanekeden sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

• Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur''an''dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

• Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

• İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur''an''dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

• Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

• Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okur.

• Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

• Bayram namazları, müslümanlar arasindaki birlik ve beraberligin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır.

• Bayram namazı kılmak vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır. Tek başına Bayram namazı kılınmaz.

• Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

• Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.