BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ AYASOFYA CAMİİ'NDE SON HAZIRLIKLAR YAPILDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ AYASOFYA CAMİİ'NDE SON HAZIRLIKLAR YAPILDI

BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ AYASOFYA CAMİİ'NDE SON HAZIRLIKLAR YAPILDI Bayram namazı öncesi son hazırlıklar yapılan Ayasofya Camii'nde gece saatlerinde dezenfekte edilip saf düzenlemesi yapıldı.

BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ AYASOFYA CAMİİ'NDE SON HAZIRLIKLAR YAPILDI
31.07.2020 03:13 | Son Güncelleme: 31.07.2020 03:17

BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ AYASOFYA CAMİİ'NDE SON HAZIRLIKLAR YAPILDI
Bayram namazı öncesi son hazırlıklar yapılan Ayasofya Camii'nde gece saatlerinde dezenfekte edilip saf düzenlemesi yapıldı.
İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya Camii'nde bayram namazı öncesi son hazırlıklar yapıldı. Hazırlıklar nedeniyle ziyarete kapatılan Ayasofya Camii'nde gece saat 01.00 sıralarında dezenfekte çalışması ve sosyal mesafeli saf düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar sırasında halılar elektrikli süpürgelerle temizlenirken, caminin her noktasına dezenfektan sıkıldı. Yapılan saf düzenlemesinde ise, her bir kişi arasında 1.5 metre mesafe olacak şekilde halılara bantlar çekildi. Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de dedektör köpeklerle caminin içinde ve çevresinde arama yaptı.

- Özdemiristanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Spor
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Fatih Sultan Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Simge Sağın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Bodrum Bayram Beşiktaş
Şu an buradasınız: BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ AYASOFYA CAMİİ'NDE SON HAZIRLIKLAR YAPILDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 03:34:42. #1.15#
title