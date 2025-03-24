Bayram namazı ne zaman? 2025 Bayram namazı vakitleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saatlerini yayımlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Bayram namazı ne zaman ve nasıl kılınır gibi sorular, her yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de araştırma konusu oldu. Tüm yurtta camileri dolduracak olan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için saf tutacak. İşte il il bayram namazı saatleri ve namazın kılınış şekli…

BAYRAM NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve bu gün bayram namazı kılınacaktır. Bayram namazı vakitleri illere göre farklılık göstermektedir. İşte bazı iller için 30 Mart 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri:

İstanbul: 07:32

Ankara: 07:07

İzmir: 07:30

Antalya: 06:55

Bursa: 07:04

Adana: 06:41

Konya: 06:52

Edirne: 07:13

Gaziantep: 06:31

Trabzon: 06:22

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

1. Rekat Kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.