Bayram namazı kılındı

Ağrı Ulu Cami Camide sosyal mesafeli ve maskeli saf tutan vatandaşlar Bayram namazının kılınması Dua edilmesi AĞRI - Ağrı'da da vatandaşlar Bayram Namazını kılmak için abdestlerini alarak kentteki camilere gitti.