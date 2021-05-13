Bayram namazı kılındı
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Bayram namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı Ulu Cami Camide sosyal mesafeli ve maskeli saf tutan vatandaşlar Bayram namazının kılınması Dua edilmesi AĞRI - Ağrı'da da vatandaşlar Bayram Namazını kılmak için abdestlerini alarak kentteki camilere gitti.

Ağrı Ulu Cami

Camide sosyal mesafeli ve maskeli saf tutan vatandaşlar

Bayram namazının kılınması

Dua edilmesi AĞRI - Ağrı'da da vatandaşlar Bayram Namazını kılmak için abdestlerini alarak kentteki camilere gitti.

Kentin en büyük camilerinden olan Ulu Camiye gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak saf tuttu.

Namazı kılan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için ellerini semaya kaldırarak dua etti.

Bayram namazı kılındı
Bayram namazı kılındı
Bayram namazı kılındı
Bayram namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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