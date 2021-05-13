Bayram namazı kılındı
Ağrı Ulu Cami Camide sosyal mesafeli ve maskeli saf tutan vatandaşlar Bayram namazının kılınması Dua edilmesi AĞRI - Ağrı'da da vatandaşlar Bayram Namazını kılmak için abdestlerini alarak kentteki camilere gitti.
Ağrı Ulu Cami
Camide sosyal mesafeli ve maskeli saf tutan vatandaşlar
Bayram namazının kılınması
Dua edilmesi AĞRI - Ağrı'da da vatandaşlar Bayram Namazını kılmak için abdestlerini alarak kentteki camilere gitti.
Kentin en büyük camilerinden olan Ulu Camiye gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak saf tuttu.
Namazı kılan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için ellerini semaya kaldırarak dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez