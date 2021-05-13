Bayram namazı kılındı
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Bayram namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Ahi Evran Külliyesinde bayram namazının kılınması Ramazan Bayramı hutbesinin okunması Protokol üyeleri ve vatandaşların cami önünde bayramlaşması Kırşehir Ahi Evran camilerine gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazlarını kıldı.

Ahi Evran Külliyesinde bayram namazının kılınması

Ramazan Bayramı hutbesinin okunması

Protokol üyeleri ve vatandaşların cami önünde bayramlaşması Kırşehir Ahi Evran camilerine gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazlarını kıldı.

Vatandaşlar, cami çıkışında sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

Camilerdeki hutbe ve vaazlarda bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle bayram ziyaretleri yerine iletişim araçlarıyla bayramlaşılması uyarılarında bulunuldu.

Bayram namazı kılındı
Bayram namazı kılındı
Bayram namazı kılındı
Bayram namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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