Bayram namazı kılındı
Ahi Evran Külliyesinde bayram namazının kılınması Ramazan Bayramı hutbesinin okunması Protokol üyeleri ve vatandaşların cami önünde bayramlaşması Kırşehir Ahi Evran camilerine gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazlarını kıldı.
Ahi Evran Külliyesinde bayram namazının kılınması
Ramazan Bayramı hutbesinin okunması
Protokol üyeleri ve vatandaşların cami önünde bayramlaşması Kırşehir Ahi Evran camilerine gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazlarını kıldı.
Vatandaşlar, cami çıkışında sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.
Camilerdeki hutbe ve vaazlarda bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle bayram ziyaretleri yerine iletişim araçlarıyla bayramlaşılması uyarılarında bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner