Bayram namazı kılındı
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Bayram namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da Ramazan bayram namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak vatandaşların katılımıyla eda ediliyor.

Malatya'da Ramazan bayram namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak vatandaşların katılımıyla eda ediliyor.

Battalgazi ilçesindeki Eyüp Sultan Camii'de Kovid-19 tedbirlerine uyarak namaz kılan vatandaşlar cami avlusuna sığmadı, Caminin bitişiğindeki parkta dolunca bazı vatandaş yol kenarında kaldırımın üzerine serdiği seccadelerin üzerinde namazını kıldı.

Camiye gelenler, namazın ardından İsrail işgali altındaki Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın kurtulması için dua etti.

Bayram namazı kılındı
Bayram namazı kılındı
Bayram namazı kılındı
Bayram namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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